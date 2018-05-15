Примите участие в федеральном конкурсе «Читайте Пушкина»

Мы все читали сказки А. С. Пушкина в детстве, учили его стихотворения в школе, переживали за героев в его романах. Именно его произведения способны сближать, сплачивать представителей разных народов. Мы приглашаем вас открыть для себя Пушкина, соприкоснуться с его творчеством через его произведения, переосмыслить богатейшую русскую литературу.

6 июня исполнится 219 лет со дня рождения А. С. Пушкина — великого русского поэта. В преддверии большого юбилея А. С. Пушкина — на будущий год 220 лет со дня рождения, журнал «Антенна-Телесемь» совместнос сайтом Wday.ru проводят федеральный конкурс «Читайте Пушкина», в котором любой желающий сможет выиграть поездку в музей-квартиру А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге на двоих.

Условия конкурса:

1) Снимите видео, где вы читаете отрывок из любимого произведения великого поэта

2) Выложите в социальные сети с хэштегом #ПушкинАТ7 и #ПушкинWDAY или пришлите на почту konkurs@antennatv.ru В день рождения великого поэта, 6 июня, редакция «Антенна-Телесемь» и Wday.ru во главе с народным артистом РФ Сергеем Безруковым объявят главного победителя. Актер неоднократно играл поэта на сцене и в кино, а также выступал в качестве режиссера киноспектакля о жизни А. С. Пушкина.

Призы конкурса:

Главный победитель получит поезду в Санкт-Петербург в музей-квартиру А. С. Пушкина на двоих. Подарочные сертификаты от сети книжных магазинов «Читай-город»Книга с автографом праправнучки великого поэта от Библиотеки-читальни имени А. С. Пушкина. Другие поощрительные призы.

Сроки проведения конкурса с 16 мая по 03 июня 2018 г.

Победитель будет объявлен 06 июня 2018 г.

Цель акции:

привлечь внимание общества к значимости творчества А. С. Пушкин.популяризация русской литературы и культуры как важный элементов мировой цивилизации;привлечению большего числа детей, подростков и молодежи к чтению русской классической литературы;развитие межкультурного диалога и укрепление взаимопонимания между народами Российской Федерации.

Также в преддверии конкурса в социальных сетях будет запущен флэш-моб среди звезд, которые будут читать стихи А. С. Пушкина.