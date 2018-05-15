Славянский научный собор откроется в Челябинске 16 мая

Славянский научный собор состоится в Челябинске 167 и 17 мая, сообщают в Челябинской епархии.

Форум приурочен к Дню славянской письменности и культуры и пройдёт в Челябинске в 16-й раз. В этом году темой собора станет Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России. Участниками обсуждений станут культурологи, лингвисты, литературоведы и искусствоведы, форум также посетит специалист по христианской этике, профессор Московской духовной академии архимандрит Платон (Игумнов).

Площадкой собора станет Челябинский государственный институт культуры. В программе — лингвистические игры, лекции и мастер-классы, круглые столы с участием специалистов, выставки и концерт духовной музыки.

Добавим, что 20 мая в Челябинске в честь Дня славянской письменности и культуры состоится крестный ход, маршрут которого пройдёт от Свято-Симеоновского храма через Свердловский проспект до Александро-Невской церкви на Алом поле. Завершится крестный ход праздничным молебном.