Граффити c изображением Нижегородского кремля появилось рядом с ТЮЗом

«Нижновэнерго» продолжает реализацию совместного арт-проекта с нижегородскими художниками. Рисунок-граффити украсил трансформаторную подстанцию рядом с Театром юного зрителя. Изображение Нижегородского кремля стало десятым в серии граффити-картин, нанесенных на энергетические объекты.

Проект стартовал в 2011 году по инициативе «Нижновэнерго» в рамках PR-кампании по профилактике травматизма на объектах электросетевого комплекса. И сейчас рисунки, напоминающие о правилах обращения с электричеством можно увидеть на четырех трансформаторных подстанциях.

Впоследствии тематика рисунков расширилась, и граффитисты обратились к городским достопримечательностям. Теперь арт-проект энергетиков является частью мероприятий по облагораживанию облика Нижнего Новгорода к ЧМ— 2018.

Для оформления выбираются электроустановки, расположенные в местах с высокой проходимостью, так их увидит большее количество нижегородцев и гостей города.

За последние семь лет были украшены трансформаторные подстанции в Нижнем Новгороде на улицах Звездинка, Германа Лопатина, Должанская, Станиславского, на Казанской набережной у Нижегородской канатной дороги и в переулке Вахитова, а также объекты в Урене и Шахунье. Сообщается, что арт-проект будет продолжен.