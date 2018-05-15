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Граффити c изображением Нижегородского кремля появилось рядом с ТЮЗом
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Граффити c изображением Нижегородского кремля появилось рядом с ТЮЗом 

В городе N 11 минут назад
Фото: В городе N
«Нижновэнерго» продолжает реализацию совместного арт-проекта с нижегородскими художниками. Рисунок-граффити украсил трансформаторную подстанцию рядом с Театром юного зрителя. Изображение Нижегородского кремля стало десятым в серии граффити-картин, нанесенных на энергетические объекты.
Проект стартовал в 2011 году по инициативе «Нижновэнерго» в рамках PR-кампании по профилактике травматизма на объектах электросетевого комплекса. И сейчас рисунки, напоминающие о правилах обращения с электричеством можно увидеть на четырех трансформаторных подстанциях.
Впоследствии тематика рисунков расширилась, и граффитисты обратились к городским достопримечательностям. Теперь арт-проект энергетиков является частью мероприятий по облагораживанию облика Нижнего Новгорода к ЧМ— 2018.
Для оформления выбираются электроустановки, расположенные в местах с высокой проходимостью, так их увидит большее количество нижегородцев и гостей города.
За последние семь лет были украшены трансформаторные подстанции в Нижнем Новгороде на улицах Звездинка, Германа Лопатина, Должанская, Станиславского, на Казанской набережной у Нижегородской канатной дороги и в переулке Вахитова, а также объекты в Урене и Шахунье. Сообщается, что арт-проект будет продолжен.
Напомним, в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» подвели итоги работы с потребителями за1 квартал 2018 года.
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