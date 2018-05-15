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Комиссия проверила состояние трех общественных территорий Ярославля
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Комиссия проверила состояние трех общественных территорий Ярославля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Муниципальная комиссия проверила состояние трех общественный зон, отремонтированных в 2017 году, — Первомайский бульвар, Бутусовский парк и проспект Ленина.
На их обустройство было выделено 36 млн рублей, сообщают в пресс-службе мэрии. Эксперты выяснили, что на детской площадке за театром Волкова есть небольшие дефекты покрытия. Подрядчик должен будет исправить ситуацию в течение недели. Контракт завершился прошлой осенью, поэтому работы выполнят в рамах гарантийных обязательств.
Подрядчик в Бутусовском парке уже заменил элементы, пострадавшие от непогоды.
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