Комиссия проверила состояние трех общественных территорий Ярославля

Муниципальная комиссия проверила состояние трех общественный зон, отремонтированных в 2017 году, — Первомайский бульвар, Бутусовский парк и проспект Ленина.

На их обустройство было выделено 36 млн рублей, сообщают в пресс-службе мэрии. Эксперты выяснили, что на детской площадке за театром Волкова есть небольшие дефекты покрытия. Подрядчик должен будет исправить ситуацию в течение недели. Контракт завершился прошлой осенью, поэтому работы выполнят в рамах гарантийных обязательств.

Подрядчик в Бутусовском парке уже заменил элементы, пострадавшие от непогоды.