Шведского композитора едва не задушили в Курске на День Победы

На Йорана Агдура напали, когда он возвращался из студии, где записывал песню, посвящённую защитникам Севастополя

Иностранец часто бывает в Курске, где у него много друзей. Однако никогда до этого он не попадал здесь в подобные ситуации. Тем более, нападение произошло в праздник, в ночь с 9 на 10 мая. Сам Агдур уже покинул Курск и планирует посетить Бангкок. О деталях происшествия «КИ» рассказали его друзья.

Любовь к России

Йоран родился в Стокгольме. Позже переехал с родителями в город Сонцваль, где начал посещать секцию хоккея на льду. На Рождество отец подарил ему настольный хоккей, и парень переключился на это увлечение. Позже Агдур неоднократно становился чемпионом Швеции и Европы по этой игре, а в 1992 году в Чехословакии выиграл чемпионат мира. С тех пор его постоянно приглашают в разные города для мастер-классов по игре в настольный хоккей.

В 2008 году музыкант тяжело заболел. Врачи поставили неутешительный диагноз — «рак поджелудочной железы». В марте 2009 года Йорану Агдуру должны были сделать операцию в Стокгольме. В то время композитору было 54 года, и положительных прогнозов никто из медиков не давал. Но его хороший друг Сергей Проскурин привёз шведу копию чудотворной иконы «Знамение» Курская-Коренная. Перед операцией композитор молился святыне, и в марте 2009 года он полностью исцелился от тяжёлого заболевания.

В 2010 году Йоран впервые приехал в Курск на дебютный чемпионат области по настольному хоккею. Основной целью стали мастер-классы, но попутно швед хотел посетить Знаменский собор, чтобы приложиться к иконе «Знамение». Позже он стал всё чаще наведываться в Курскую область. А в 2016 году шведский композитор принял православие и был крещён. Затем Агдур решил получить российское гражданство.

Но 4 мая 2017 года, когда он прилетел в «Шереметьево» из Стокгольма, его задержали. Сотрудник аэропорта сообщил, что Йоран «забанен» до 2020 года как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности России. После этого шведа поместили в изолятор «Шереметьево», где он провёл ночь, а утром был депортирован обратным рейсом в Стокгольм. Друзья из Курска и Санкт-Петербурга собирали подписи под петицией о том, чтобы композитору разрешили въехать в Россию.

«Я проводил всё больше и больше времени в Курске, арендую там квартиру. Я люблю русскую культуру, и у меня здесь много друзей. Я начал процесс получения российского паспорта. Все документы и анализы (медицинские и языковые тесты) зарегистрированы в соответствующих органах в мае 2017 года», — рассказывал тогда Йоран Агдур.

Снова в Курске

В конце концов музыканту позволили прибыть в нашу страну. Но 9 мая на иностранца напали нетрезвые горожане.

— Ночью, примерно в полночь, Йоран возвращался от друга — музыканта Игоря Бесчастного. К нему подошли двое. Он очень чистый человек и вначале принял пьяных парней за людей, которые его знают. Но один из подошедших стал его душить. Он стал вырываться. Физически он практически не пострадал, только остался след на шее от шнурка, на котором висели крест и иконка Серафима Саровского. Их сорвали с него. И ещё разорвали футболку. После этого он добежал до кафе «Амстердам», и охранники помогли найти ему крестик, ладанку и разорванную одежду, — рассказал «КИ» друг Йорана Валерий Акиньшин.

Той ночью швед не стал звонить своим курским друзьям. На следующее утро Йоран пришёл в гости к Валерию, чтобы позавтракать с его семьёй, и рассказал ему о случившемся. Другой товарищ Агдура — композитор Игорь Бесчастный сообщил, что перед инцидентом он с Йораном записывал новую песню.

— В этот раз его визит в Курск был связан с записью нашей новой совместной композиции «Батарея 35», посвящённой защитникам Севастополя. Печально, что всё случилось после записи столь патриотической песни для России в День Победы. Мы закончили запись около полуночи, и он решил дойти от студии пешком домой на К. Либкнехта. К сожалению, я не смог уговорить его воспользоваться такси. Ему нравится курский воздух. Но он оптимист и после некоторого шока говорит, что такое возможно и в Стокгольме. Друг очень удивлён, что наша полиция не говорит на английском. При этом сотрудники были с ним очень любезны, — рассказал Игорь Бесчастный.

Кстати, в УМВД по г. Курску сообщили, что не знают о произошедшем. Возможно, иностранец не стал писать заявление в полицию.

Сам шведский композитор после случившегося совершенно не изменил своего отношения к России и столице соловьиного края. Он обещает, что снова приедет сюда.

— По его описанию, на него напали ребята «с городских окраин», без особых или характерных примет. Он в первые минуты был напуган, что потеряет крест и ладанку. Ребят он не хотел наказывать, он настоящий православный христианин и об этом не думал. Йоран не перестал доверять русским людям и считает Курск лучшим городом мира, а ведь он объехал весь мир, — говорит Валерий Акиньшин.

Алёна Мартынова