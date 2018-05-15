Вернисаж под открытым небом пройдет в Котельниках ко Дню славянской письменности

В преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры в городском округе Котельники впервые пройдет вернисаж под открытым небом в яблоневом саду, который расположен в микрорайоне Силикат.

«В этом году в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры наша детская школа искусств решила организовать для горожан концерт под открытым небом. На центральной аллее напротив яблоневого сада микрорайона Силикат будет открыт вернисаж, где будет выставлено свыше 50 художественных работ учеников школы искусств. Празднование Дня славянской письменности впервые пройдет в Котельниках в таком формате», — сказала глава Котельников Ирина Польникова

Она уточнила, что на вернисаже представят разножанровые работы учеников в возрасте от 8 до 16 лет. Это картины о Родине, родном крае, натюрморты, а также жители смогут увидеть пейзажи.

«Кроме того, в этот день пройдет большая концертная программа под открытым небом с участием 250 воспитанников и педагогов детской школы искусств. Выступят коллективы, оркестр, ансамбль скрипачей, хоры, фольклорные ансамбли, солисты. Приглашаем всех жителей города посетить это мероприятие. Уверена, что он доставит всем горожанам только радость и положительные эмоции. Концерт обещает быть ярким и незабываемым», — отметила Ирина Польникова.

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — просветителей славян, создателей славянской азбуки.