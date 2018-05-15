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На гастролях в Самаре побывал богородский хор «Преображение»
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На гастролях в Самаре побывал богородский хор «Преображение» 

Официальный сайт управы района Богородское 51 минуту назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Во Всероссийском фестивале «Композиторы России» принял участие хор школы №1360.
Школьный хор из района Богородское во время майских праздников побывал в замечательном волжском городе Самара. Творческий коллектив участвовал в концерте Михаила Славкина «Адрес детства — Россия», который проходил в рамках Всероссийского фестиваля «Композиторы России». Юные богородчане успешно выступили и заслужили хорошие отзывы публики и самарской прессы.
Москвичи посетили основные достопримечательности старинного города: знаменитый Бункер Сталина и Иверский женский монастырь, побывали в студиях местной телерадиокомпании «СКАТ» и прокатились на прогулочном кораблике по Волге, и еще очень много интересного узнали и увидели.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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