На гастролях в Самаре побывал богородский хор «Преображение»

Во Всероссийском фестивале «Композиторы России» принял участие хор школы №1360.

Школьный хор из района Богородское во время майских праздников побывал в замечательном волжском городе Самара. Творческий коллектив участвовал в концерте Михаила Славкина «Адрес детства — Россия», который проходил в рамках Всероссийского фестиваля «Композиторы России». Юные богородчане успешно выступили и заслужили хорошие отзывы публики и самарской прессы.

Москвичи посетили основные достопримечательности старинного города: знаменитый Бункер Сталина и Иверский женский монастырь, побывали в студиях местной телерадиокомпании «СКАТ» и прокатились на прогулочном кораблике по Волге, и еще очень много интересного узнали и увидели.