Йоги со всего мира вновь съедутся на фестиваль в Тургояк

Второй международный фестиваль йоги состоится, с 1 по 3 июня. Об этом « АиФ— Челябинск» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Фестиваль станет коммуникационной площадкой, на которой соберутся не только профессионалы отрасли и участники рынка (студии йоги, фитнес-клубы, велнесс-центры), но и более 500 любителей йоги и практикующих здоровый образ жизни. Мероприятие позиционируется как новый формат современного и здорового досуга для всей семьи. Помимо йога-практик с 20 хедлайнерами со всего мира, в программе предусмотрены водные виды спорта, экстремальные активности и спортивные соревнования, для детей — развивающая анимация, игры и квесты. Фестиваль пройдет под девизом «Ты в порядке — мир в порядке. Органичный образ жизни здоровой нации», — пояснили в ведомстве.

В программе фестиваля запланированы медитации и мастер-класс по индийским танцам.

Сами организаторы фестиваля считают, что южноуральцам участники фестиваля станут свидетелями высокой концентрацией добра, любви и красоты и мироцентричных людей в живописном месте.