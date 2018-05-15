Как укрепляются культурные связи РФ с японскими регионами

Одна из самых интересных идей — формирование нового туристического маршрута, демонстрирующего взаимосвязь российской и японской культур. В него включили стелу на месте буддийского храма Урадзио Хонгандзи, до 1937 года бывшего местом просвещения и общения проживавших в приморской столице японцев, памятник японской поэтессе Есано Акико, храм Покрова Пресвятой Богородицы, памятник Петру и Февронии и статую Будды Мира. Кроме того, в рамках «Диалога культур» запланированы открытие сквера Будды Мира (на торжественную церемонию уже пригласили премьер-министра Японии Синдзо Абэ ) и презентация литературного сборника на русском и японском языках. Как рассказала координатор проекта Ольга Мальцева , в книгу войдут сочинения, отобранные жюри конкурса эссе «Ветка сакуры во Владивостоке». Темы — историческое прошлое Владивостока, влияние японской диаспоры на историю Приморского края, развитие отношений двух стран. Прислать эссе на конкурс могут все желающие до 25 мая. «Такие мероприятия — отличная возможность укрепить отношения между нашими странами, — убежден мэр приморской столицы Виталий Веркеенко . — Через культуру, особенно духовную, мы становимся ближе, больше узнаем друг друга».

Совместная фотовыставка включает десятки работ, сделанных россиянами во время очередной фотоэкспедиции в Токио

Немало интересных мероприятий пройдет и на Сахалине. Этим летом откроется второй международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. В целом год пройдет под знаком японского театра: жители смогут посмотреть на выступления драматических трупп, театра кабуки, послушать японских музыкантов.

С марта прошлого года между нашими странами действует программа обмена делегациями фотографов. Очередная совместная выставка откроется 25 мая на Сахалине. В экспозицию войдут четыре десятка работ, сделанных островными авторами во время последней восьмидневной фотоэкспедиции в Токио.

А в Хабаровске и Якутске в конце мая пройдет ставший уже традиционным фестиваль «Мацури-2018». Программа фестиваля, как и в прошлые годы, весьма обширна: японский язык и каллиграфия, фольклор и литература, изобразительное искусство и оригами, аниме и икебана… А еще боевые искусства, национальная кухня, кино, музыка, словом, все, чем славится древняя культура Японии.

"В сентябре в транссибирское путешествие отправится «Японо-российский поезд дружбы», — рассказывает вице-консул по вопросам культуры генерального консульства Японии в Хабаровске Мацумото Эйко. — На нем от Хабаровска до Иркутска проедет делегация японской молодежи. В крупных городах предусмотрены остановки и целый ряд мероприятий".

Нет сомнений, что практика культурных обменов между российским Дальним Востоком и Японией не ограничится только 2018 годом и будет продолжена. Мы на одной волне.