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Еще один кремль появился в Нижнем Новгороде
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Еще один кремль появился в Нижнем Новгороде 

nn.ru 20 минут назад
Фото: nn.ru
Основная цель нанесения художественного граффити на энергообъекты — их защита от вандалов, портящих фасады, и облагораживание облика дворовых территорий.
Проект стартовал в 2011, сообщает пресс-служба «Нижновэнерго». За истекшие семь лет энергетики совместно со стрит-арт художниками украсили трансформаторные подстанции в Нижнем Новгороде на улицах Звездинка, Германа Лопатина, Должанская, Станиславского, на Казанской набережной у Нижегородской канатной дороги и в переулке Вахитова, а также объекты в городах Урень и Шахунья.
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