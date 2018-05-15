Еще один кремль появился в Нижнем Новгороде

Основная цель нанесения художественного граффити на энергообъекты — их защита от вандалов, портящих фасады, и облагораживание облика дворовых территорий.

Проект стартовал в 2011, сообщает пресс-служба «Нижновэнерго». За истекшие семь лет энергетики совместно со стрит-арт художниками украсили трансформаторные подстанции в Нижнем Новгороде на улицах Звездинка, Германа Лопатина, Должанская, Станиславского, на Казанской набережной у Нижегородской канатной дороги и в переулке Вахитова, а также объекты в городах Урень и Шахунья.