В Каннах прошла панельная дискуссия Global Film Showcase 

Куратором дискуссии выступила продюсер, управляющий директор Alien Films и Task Films Айлин Таска. В качестве спикеров панели своим опытом поделились известная актриса, продюсер Сарианн Монако, генеральный директор РОСКИНО, киноэксперт Первого канала Екатерина Мцитуридзе , кинорежиссер, основатель компании Bad Had Films Дэвид Рэйнор, кинорежиссер, основатель студии Heartland Films Inc. Сью Викори и продюсер, директор и основатель Fusion Features Дэбби Вандермюлен.

Дэбби Вандермюлен директор и основатель Fusion Features «Во-первых, инвесторы щепетильно относятся к честности продюсеров относительно проекта. Они должны понимать, что вы предоставляете максимально правдивую информацию: важно, чтобы все составляющие складывались в некоторый пазл и отвечали принципу транспарентности. Кроме того, продюсеры должны быть всегда открыты к сотрудничеству и новым возможностям взаимодействия с кинематографистами из разных стран и регионов».

Продюсер также рассказала о двух государственных программах привлечения финансирования в Великобритании, предполагающих налоговые послабления для инвесторов: SEIC (Seed Enterprise Investment Scheme) позволяет привлечь до 200 тысяч долларов и подразумевает скидки до 50% на подоходный налог, EIS (Enterprise Investment Scheme) — до 5 млн долларов, при этом в проекте могут участвовать три инвестора и получать налоговую скидку в 30%. Условия для претендентов заключаются в следующем: они должны быть налогоплательщиками Великобритании, съемки и постпродакшн фильма могут проходить только на территории государства. Схемы распространяются на телевизионные и креативные проекты, а также мерчендайзинг.

Екатерина Мцитуридзе продолжила дискуссию о правах женщин, высказав мнение о том, как обстоят дела с темой феминизма в киноиндустрии в России:

Екатерина Мцитуридзе глава Роскино «К сожалению, Россия не числится среди лидеров в поддержке прав женщин в профессиональной среде, но мы работаем в этом направлении, и многое меняется. Многое поменялось только за последний год. Несколько ведущих журналисток открыто обвинили в домогательствах могущественного человека в парламенте РФ. Многие их поддержали. Тем не менее представительницы нашего государства подключились к инициативе #metoo одними из последних. Мое интервью THR в России встретили неоднозначно. Что самое интересное, люди, от которых я могла бы рассчитывать на идейную поддержку моей позиции, были раздражены тем фактом, что в России открыта такая табуированная тема. Но, что еще более удивительно, мне звонили люди, мужчины, которых я до этого считала, скорее, консервативно настроенными, и искренне предлагали свою поддержку. Я считаю замечательным то, что смелая тема поднимается во всем мире. Спасибо журналистам The New York Times и The New Yorker. Если в больших развитых странах есть определенные успехи в направлении феминизма, соблюдении прав человека, то в маленьких и экономически слабо развитых регионах у женщин, да и у многих мужчин, нет уверенности в безопасности. Но, надеюсь, открытый диалог придаст им отваги — это главная цель движения. Для этого профессиональное сообщество кинематографистов объединилось во всем мире. Мы вместе!»