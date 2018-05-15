В Каннах прошла панельная дискуссия Global Film Showcase 

Куратором дискуссии выступила продюсер, управляющий директор Alien Films и Task Films Айлин Таска. В качестве спикеров панели своим опытом поделились известная актриса, продюсер Сарианн Монако, генеральный директор РОСКИНО, киноэксперт Первого канала Екатерина Мцитуридзе, кинорежиссер, основатель компании Bad Had Films Дэвид Рэйнор, кинорежиссер, основатель студии Heartland Films Inc. Сью Викори и продюсер, директор и основатель Fusion Features Дэбби Вандермюлен.
Дэбби Вандермюлен директор и основатель Fusion Features «Во-первых, инвесторы щепетильно относятся к честности продюсеров относительно проекта. Они должны понимать, что вы предоставляете максимально правдивую информацию: важно, чтобы все составляющие складывались в некоторый пазл и отвечали принципу транспарентности. Кроме того, продюсеры должны быть всегда открыты к сотрудничеству и новым возможностям взаимодействия с кинематографистами из разных стран и регионов».
Продюсер также рассказала о двух государственных программах привлечения финансирования в Великобритании, предполагающих налоговые послабления для инвесторов: SEIC (Seed Enterprise Investment Scheme) позволяет привлечь до 200 тысяч долларов и подразумевает скидки до 50% на подоходный налог, EIS (Enterprise Investment Scheme) — до 5 млн долларов, при этом в проекте могут участвовать три инвестора и получать налоговую скидку в 30%. Условия для претендентов заключаются в следующем: они должны быть налогоплательщиками Великобритании, съемки и постпродакшн фильма могут проходить только на территории государства. Схемы распространяются на телевизионные и креативные проекты, а также мерчендайзинг.
Екатерина Мцитуридзе продолжила дискуссию о правах женщин, высказав мнение о том, как обстоят дела с темой феминизма в киноиндустрии в России:
Екатерина Мцитуридзе глава Роскино «К сожалению, Россия не числится среди лидеров в поддержке прав женщин в профессиональной среде, но мы работаем в этом направлении, и многое меняется. Многое поменялось только за последний год. Несколько ведущих журналисток открыто обвинили в домогательствах могущественного человека в парламенте РФ. Многие их поддержали. Тем не менее представительницы нашего государства подключились к инициативе #metoo одними из последних. Мое интервью THR в России встретили неоднозначно. Что самое интересное, люди, от которых я могла бы рассчитывать на идейную поддержку моей позиции, были раздражены тем фактом, что в России открыта такая табуированная тема. Но, что еще более удивительно, мне звонили люди, мужчины, которых я до этого считала, скорее, консервативно настроенными, и искренне предлагали свою поддержку. Я считаю замечательным то, что смелая тема поднимается во всем мире. Спасибо журналистам The New York Times и The New Yorker. Если в больших развитых странах есть определенные успехи в направлении феминизма, соблюдении прав человека, то в маленьких и экономически слабо развитых регионах у женщин, да и у многих мужчин, нет уверенности в безопасности. Но, надеюсь, открытый диалог придаст им отваги — это главная цель движения. Для этого профессиональное сообщество кинематографистов объединилось во всем мире. Мы вместе!»
Представительство российской делегации на 71-м Каннском международном кинофестивале и кинорынке Marché du Film (8-19 мая 2018 года) организовано РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России и правительства Москвы.