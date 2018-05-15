РПЦ отреагировала на публикации об экстремистских песнях на православном празднике

Тверское епархиальное управление прокомментировало публикации в СМИ о том, что Тверская епархия РПЦ позвала на церковное мероприятие рок-группу «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля», часть песен которой занесены в список экстремистских материалов.

Так, одно из информагентств сообщало, что прибывшие на православный «корпоратив» по ошибке молодой сотрудницы музыканты исполнили под аплодисменты священнослужителей песню «Православным бог не указ». После группу якобы попросили не исполнять такие композиции, как «Православная Тверь» и «Пусть патриарх спит спокойно».

"Это грубый фейк. Сама формулировка «корпоратив» уже вызывает вопросы. Они бы хотя бы каким-то реалиям церковным соответствовали, если уж фальсифицировать какую-нибудь новость", — цитирует епархию "Ридус"

"Никто, кроме нашего отдела, не мог дать изданиям комментарий о какой-то технической накладке", — прокомментировали в информационном отделе епархии ссылку в «фейковой» новости на начальника административно-хозяйственного отдела епархии протоиерея Никанора.