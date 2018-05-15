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Трэш-метал группа по ошибке выступила на корпоративе РПЦ
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Трэш-метал группа по ошибке выступила на корпоративе РПЦ 

News.ru 1 час назад
Глава административно-хозяйственного отдела Тверской епархии протоиерей Никанор рассказал, что из-за технической накладки на корпоратив пригласили известную трэш-метал группу «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля». По его словам, за организацию музыкального сопровождения отвечала девочка-практикант, которая допустила ошибку.
«Мы изначально рассчитывали совсем на другую группу. Сбило с толку православное название и райдер такой же, как у большинства христианских коллективов», — цитирует его слова ИА «Панорама».
Известно, что только к середине выступления сотрудники и гости епархии поняли, что коллектив совсем не является христианским. Сам основатель группы Алексей Глухов рассказал, что на их репертуар сначала почти не обратили внимания, а некоторые присутствовавшие даже аплодировали, и только спустя некоторое время отец Никанор попросил переговорить с коллективом за сценой.
В итоге было принято решение доиграть концерт до конца, при этом участников группы попросили исполнять максимально религиозные и свободные от провокаций песни, например, «Православная Тверь», «Путин — это Христос», а также «Пусть Патриарх спит спокойно».
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