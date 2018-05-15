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Арт-фестиваль «Николин День»: тетерки, калитки и выступление Manizha
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Арт-фестиваль «Николин День»: тетерки, калитки и выступление Manizha 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
20-22 мая на весеннем арт-фестивале «Николин День» выступят популярные музыканты и артисты, такие как Manizha, Юлия Самойлова и фольклорный певец и этнограф Сергей Старостин. А в качестве угощения гостям предложат традиционные угощения русской кухни: калитки, кончики, тетерки и пряники.
Фестиваль длится три дня, и за это время гости увидят выступления уличной театральной труппы «Огненные люди», виртуоза-балалаечника Алексея Архиповского, хора Logos, который исполнит композиции из «Мультимедийной мистерии Eppos», группы «Восемь по Гринвичу», «Небо пополам», Михаила Лузина, Лены Кауфман и многих других.
Дети и взрослые смогут принять участие в аутентичных мастер-классах по ткачеству, прядению, созданию скульптур из сена и соломы, русской мозаики, тряпичных кукол, резьбе по дереву, каллиграфии, изготовлению дудочек и гончарному мастерству. Занятия проведут известные в России мастера международного уровня.
А в павильоне «Открываем Север» покажут документальный фильм про Русский север и тематическую выставку русских художников.
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