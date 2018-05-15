Арт-фестиваль «Николин День»: тетерки, калитки и выступление Manizha

20-22 мая на весеннем арт-фестивале «Николин День» выступят популярные музыканты и артисты, такие как Manizha, Юлия Самойлова и фольклорный певец и этнограф Сергей Старостин . А в качестве угощения гостям предложат традиционные угощения русской кухни: калитки, кончики, тетерки и пряники.

Дети и взрослые смогут принять участие в аутентичных мастер-классах по ткачеству, прядению, созданию скульптур из сена и соломы, русской мозаики, тряпичных кукол, резьбе по дереву, каллиграфии, изготовлению дудочек и гончарному мастерству. Занятия проведут известные в России мастера международного уровня.

А в павильоне «Открываем Север» покажут документальный фильм про Русский север и тематическую выставку русских художников.