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Семилетний мальчик пропал после ссоры с отцом в Петербурге
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Семилетний мальчик пропал после ссоры с отцом в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Полицейские ищут первоклассника, который отлучился от группы продленного дня и не вернулся домой. О ЧП, произошедшем в гимназии на Аэродромной улице Санкт-Петербурга, сообщил сайт «Невские новости».
По данным полиции, ребенок сбежал 14 мая. С собой он забрал синий рюкзак с книгами и синий пакет с обувью. Когда родители мальчика забили тревогу и обратились к правоохранителям, они признались, что исчезновению сына предшествовала его ссора с отцом.
Пропавшему ребенку семь лет, его рост равен 130 сантиметрам, а вес — 25 килограммам. У него карие глаза и темные волосы. В день исчезновения школьник был одет в зеленый пиджак, сиреневую рубашку с коротким рукавом, черные брюки и сине-белые кроссовки. Кроме того, на нем была серая бейсболка. Именно по этим приметам полицейские сейчас ищут мальчика.
На днях в Москве нашли подростка, который недавно пропал в Анапе. Оказалось, что он не раз сбегал по неизвестным причинам.
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