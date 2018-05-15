Семилетний мальчик пропал после ссоры с отцом в Петербурге

Полицейские ищут первоклассника, который отлучился от группы продленного дня и не вернулся домой. О ЧП, произошедшем в гимназии на Аэродромной улице Санкт-Петербурга, сообщил сайт «Невские новости».

По данным полиции, ребенок сбежал 14 мая. С собой он забрал синий рюкзак с книгами и синий пакет с обувью. Когда родители мальчика забили тревогу и обратились к правоохранителям, они признались, что исчезновению сына предшествовала его ссора с отцом.

Пропавшему ребенку семь лет, его рост равен 130 сантиметрам, а вес — 25 килограммам. У него карие глаза и темные волосы. В день исчезновения школьник был одет в зеленый пиджак, сиреневую рубашку с коротким рукавом, черные брюки и сине-белые кроссовки. Кроме того, на нем была серая бейсболка. Именно по этим приметам полицейские сейчас ищут мальчика.

На днях в Москве нашли подростка, который недавно пропал в Анапе. Оказалось, что он не раз сбегал по неизвестным причинам.