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Сенаторы направили госорганам запросы по оплате труда вожатых
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Сенаторы направили госорганам запросы по оплате труда вожатых 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации будет добиваться от чиновников разъяснений по обучению, найму и оплате труда вожатых в детских лагерях, заявил на заседании Комитета палаты по Регламенту и организации парламентской деятельности его председатель Андрей Кутепов.
Парламентарий напомнил, что в настоящее время Министерство труда и соцзащиты занимается решением вопросов найма и обучения вожатых для организаций детского отдыха, а также указал на наличие затруднений с урегулированием порядка оплаты труда вожатых.
«Мы направили соответствующие запросы, будем добиваться официальных разъяснений», — проинформировал коллег глава Комитета Совфеда.
Сенатор напомнил, что на недавнем совещании, посвящённом актуальным вопросам подготовки и привлечения вожатых для организации летнего детского отдыха, также был поднят вопрос о федеральном реестре детских лагерей. Соответствующую законодательную инициативу внесла в Государственную Думу в 2016 году группа членов Совета Федерации во главе с Галиной Кареловой и Зинаидой Драгункиной.
«К сожалению, в ходе прохождения законопроекта в Госдуме федеральный реестр превратился в региональные. В адрес исполняющей обязанности министра образования Ольги Юрьевны Васильевой направлен соответствующий запрос о планах Правительства по формированию федерального реестра организаций детского отдыха. Считаю, что мы должны довести вопрос до логического завершения, принять соответствующие поправки», — заключил Кутепов.
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