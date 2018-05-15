Андрей Травников вместе с многодетными семьями открыл аллею «Материнская доблесть» в Мошково

Руководитель региона вместе с главами муниципальных районов и многодетными матерями принял участие в закладке аллеи «Материнская доблесть» возле памятника «Мать и дитя войны». В мероприятии участвовали многодетные матери, представленные к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть», победители областного конкурса «Семейные ценности», представители семейных династий, супружеские пары-юбиляры, молодые семьи Мошковского района.

Глава области поздравил жителей и гостей Мошковского района с Международным Днём семьи, отметив, что семья — это основа всего. «Сегодня здесь собрались самые разные семьи: совсем молодые и те, которые живут вместе много лет, подавая пример всем остальным; многодетные, у которых уже есть большое счастье, и семьи, где это счастье — рождение детей — только впереди. Все они важны, уважаемы и ценны. Семья — это основа, то, ради чего мы живем, трудимся, берем на себя ответственность», — считает Андрей Травников

В рамках осмотра выставочной экспозиции Андрей Травников также пообщался с активистами молодёжных объединений и руководством районного молодёжного центра. Администрация Мошковского района в помещении бывшего отдела ЗАГС выделила молодёжному центру площади для реализации их инициатив. Глава региона ознакомился с некоторыми направлениями работы центра — рукоделие, «Театр для всех» (театральная студия для людей с ограниченными возможностями здоровья), парикмахерское искусство, искусство макияжа и аквагрима, поэтическая студия, — и отметил высокую творческую активность молодёжи Мошковского района.

Справка. Областной конкурс «Семейные ценности» организован министерством социального развития Новосибирской области в 2012 году в номинациях «Семейные реликвии», «Семейный портрет», «Семейные истории». В 2018 году было представлено 179 конкурсных работ. Это в три раза больше, чем в 2012 году, когда конкурс проводился впервые. Представленные работы — это рассказы, эссе с фотоиллюстрациями о семейных ценностях (военных наградах, дневниках, старинных книгах, предметах быта, групповых портретах нескольких поколений одной семьи).

По решению конкурсной комиссии победителями в 2018 году признаны 16 участников. Шестерым из них награды вручены на областном праздничном мероприятии, посвящённом Международному Дню семьи. Награды остальных победителей будут переданы в муниципальные районы и вручены на местах главами администраций.

Праздничное мероприятие Международный День семьи каждый год проходит на территории нового муниципального образования. В Мошково состоялась передача эстафеты проведения Международного дня семьи в 2019 году городу Бердску.