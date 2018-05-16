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Колонна из 3 тысяч выпускников пройдет по Самаре 24 мая
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Колонна из 3 тысяч выпускников пройдет по Самаре 24 мая 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
С торжественного шествия начнется городской последний звонок. Одиннадцатиклассники вместе со своими педагогами пройдут порядка километра: от Молодогвардейской спустятся по Ленинградской до 1-й очереди набережной, по которой колонна проследует до Некрасовской. Начало шествия — в два часа дня. По пути для школьников будут работать специальные площадки, связанные со знаковыми для Самары темами: историей, космосом, театром и футболом. Запланированы и творческие номера от музыкальных и театральных коллективов города. Кульминацией праздника станет концерт, организованный на набережной в районе Некрасовского спуска, сообщает администрация г. о. Самара. Здесь же будут работать фотозоны, пройдет большой флешмоб, а главное — раздастся последний звонок. Всего в мероприятии примут участие порядка трех тысяч выпускников. В завершении праздника в небо взлетят воздушные шары.
Фото: pixabay.com
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