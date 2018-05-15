В РПЦ прокомментировали выступление экстремистской рок-группы в церкви

В СМИ появилась новость о том, что Тверская епархия РПЦ позвала на церковное мероприятие экстремистскую рок-группу «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля». При этом, по сообщению ИА «Панорама», «порядком „уставшие“ на корпоративе батюшки» встретили аплодисментами песню «Православным бог не указ».

«Это грубый фейк. Сама формулировка «корпоратив» уже вызывает вопросы. Они бы хотя бы каким-то реалиям церковным соответствовали, если уж фальсифицировать какую-нить новость», — пояснили «Ридусу» в информационном отделе Тверского епархиального управления.

Издание сообщило со ссылкой на лидера группы Алексея Глухова , что священники «не слишком обращали внимание на то, что мы играли».

«Когда перешли к более, так сказать, характерной части репертуара, то после одной из песен отец Никанор попросил с нами переговорить за кулисами», — рассказал музыкант Глухов.

В итоге коллектив якобы попросили не исполнять такие композиции, как «Православная Тверь» и «Пусть Патриарх спит спокойно».

Газета пишет, что начальник административно-хозяйственного отдела епархии протоиерей Никанор объяснил появление провокационной группы технической ошибкой.

«Девочка-практикант отвечала за выбор музыкального сопровождения и напутала, мы изначально рассчитывали совсем на другую группу. Сбило с толку православное название и райдер такой же, как у большинства христианских коллективов», — приводит издание слова церковного служителя.

«Никто, кроме нашего отдела, не мог дать изданиям комментарий о какой-то технической накладке», — пояснили в информационном отделе епархии.