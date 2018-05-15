Мастер-класс «Шерстяная акварель» пройдет в районе Чертаново Северное

Творческий мастер-класс «Шерстяная акварель» пройдет в «Центре культуры и спорта» во вторник, 15 мая.

Интенсив по декоративно-прикладному искусству стартовал в учреждении в минувшую пятницу, 11 мая. Курс состоит из четырех мастер-классов. На первом желающие создавали картину «Лето» в технике валяния. Темой же предстоящего занятия стали полевые цветы.

Как сообщалось в нашем издании ранее, районное учреждение стало участником краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее». В рамках программы в заведении стартовали так называемые интенсивы, которые стали наиболее предпочтительным форматом проведения занятий, по мнению местных жителей.

— Формат проведения этого интенсива позволяет неподготовленному жителю посещать занятия не с самого начала, то есть на каждом уроке создаются новые картины. На протяжении полутора часов участники мастер-класса усердно трудятся. Хочу сказать, что валяние требует немалого внимания и скрупулезности, — поделилась директор «ЦКиС» Анна Никифорова.

Мастер-класс пройдет в главном здании «Центра культуры и спорта». Начало в 18:30. Подробности у администратора: 8 (495) 312-80-00.

Фото: «Центр культуры и спорта»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/15/40942/