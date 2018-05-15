В Пуровском районе объявили фотоконкурс ко Дню семьи, любви и верности

В Пуровском районе сегодня, 15 мая, начался фотоконкурс «Моя семья». Решение о его проведении пуровчане приняли сами, участвуя в голосовании на информационном портале «Живем на Севере».

Как сообщили организаторы — управление социальной политики районной администрации, конкурс проводится в номинациях «Дети — наше богатство», «В кругу семьи» и «Веселые и радостные моменты семейного отдыха». Каждый участник может предоставить не более одного фото и заявиться не более чем в двух номинациях.

Задача конкурса — укрепление семейных ценностей и воспитание гражданственности среди молодежи через упрочение института семьи и брака, повышение престижа семьи, привлечение внимания общественности к значимости ее роли, а также открытие новых имен и талантов, предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы.

По итогам конкурса с 20 июня по 10 июля будет устроена выставка в Пуровском историко-краеведческом музее. Награждение победителей состоится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Авторов лучших работ отметят дипломами и ценными призами.