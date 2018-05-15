«Первозданная Россия»: Фотография — это светопись, и Владимир Алексеев владеет её в совершенстве

«Его снежинки невероятной красоты впервые были выставлены у нас на фестивале в позапрошлом году в больших форматах. Они привлекали внимание всех посетителей. Он фотограф высочайшего уровня. Известно, что «Первозданная Россия» — это фестиваль фотографий природы, пейзажей, зверей России так далее. Фотография — это светопись. Вообще его очень сложно поймать в природе. А Владимиру это удаётся и получается просто восхитительно. Кроме того, он снимает и животных. И те ракурсы, которые были запечатлены на его снимках, моментально останавливали около них посетителей. В этом году за 45 дней проведения фестиваля в Москве в ЦДХ у нас побывало 118 тысяч посетителей. И если проанализировать социальные сети, то мне даже сложно представить, какая именно доля фотографий Владимира появилась там. Они удивительные. Я уверена, что мы и дальше будем сотрудничать. Желаю Владимиру Алексееву, чтобы он прогрессировал не только, как исследователь но, но и как фотограф», — отметила Пантелеева.

Напомним, в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» продолжается пресс-конференция на тему: «Тайна ледяных кристаллов: О красоте воды и секретах человеческой крови». В её ходе фотограф, путешественник, автор книги «Тайна ледяных кристаллов. От Арктики до Антарктики» Владимир Алексеев расскажет о своей уникальной фотовыставке, которая открылась в «Центре искусств. Москва».