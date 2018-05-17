Конкурс: выиграй билеты на мультфильм ««Пчёлка Майя и кубок мёда» (0+)

С 17 мая пермяки увидят анимационный блокбастер «Пчёлка Майя и кубок мёда» (0+). Культовая полосатая героиня прилетит на экраны российских кинотеатров.

Мультсериал о приключениях весёлой и трудолюбивой пчёлки и её друзей: неуклюжего трутня Вилли, деятельного кузнечика Флипа и других, — полюбился маленьким российским зрителям еще в 1991 году. Первый полнометражный мультфильм о приключениях Майи и компании вышел в российский прокат в 2014 году. Весёлые луговые букашки вернутся на широкие экраны 17 мая 2018 года, чтобы принять участие в непростой борьбе за Кубок Мёда. Только безоговорочная победа в этом главном состязании столичного Пчёлкограда позволит друзьям сохранить запасы мёда родного улья и благополучно пережить зиму. Справится ли с задачей

По сюжету фильма, летний сбор пыльцы позади, и пчёлы пребывают в возбуждённом ожидании, ведь из столицы прибыл гонец, чтобы пригласить улей на соревнования за Кубок Мёда. Неутомимая Пчёлка Майя очень хочет принять участие в состязаниях, и тут выясняется, что улей может поучаствовать в Играх только собственным мёдом: половина всего летнего урожая родного улья пойдет на то, чтобы прокормить атлетов из других сборных. Майя отправляется в пчелиную столицу Пчёлкоград, чтобы предстать перед Королевой и с её высочайшего дозволения получить право на участие в Играх. Королева допустила Майю и её команду до соревнований. Правда, теперь на кону не только честь улья, но ещё и весь годовой запас мёда! Смогут ли Майя и её верные, но неспортивные друзья одержать победу?

Чтобы выиграть два билета на фильм, необходимо:

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