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Фестиваль Stereoleto объявил лайн-ап
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Фестиваль Stereoleto объявил лайн-ап 

Lenta.ru 1 час назад
Фестиваль Stereoleto объявил новую волну артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«К уже объявленным артистам присоединяются: русско-цыганский уличный народный алкохардкор The Hatters, культовые Tequilajazzz, эпатажные петербуржцы Junkyard Storytellaz, нежные и сентиментальные «Обе Две», а также русские The Knife — группа kobra», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на фестивале выступят Franz Ferdinand, Milky Chance, Cigarettes After Sex, Brainstorm, ЛСП, Каста Пошлая Молли, Squarepusher, НААДЯ, Гречка, Кирпичи, HMLTD, Дайте Танк (!), Электрофорез.
Stereoleto пройдет 10-11 июня в Санкт-Петербурге.
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