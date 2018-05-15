Фестиваль Stereoleto объявил лайн-ап

Фестиваль Stereoleto объявил новую волну артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

«К уже объявленным артистам присоединяются: русско-цыганский уличный народный алкохардкор The Hatters, культовые Tequilajazzz, эпатажные петербуржцы Junkyard Storytellaz, нежные и сентиментальные «Обе Две», а также русские The Knife — группа kobra», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на фестивале выступят Franz Ferdinand, Milky Chance, Cigarettes After Sex, Brainstorm, ЛСП, Каста Пошлая Молли, Squarepusher, НААДЯ, Гречка, Кирпичи, HMLTD, Дайте Танк (!), Электрофорез.

Stereoleto пройдет 10-11 июня в Санкт-Петербурге.