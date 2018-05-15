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Песни военных лет прозвучали в библиотеке на Волочаевской
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Песни военных лет прозвучали в библиотеке на Волочаевской 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 122 имени Александра Грина с аншлагом прошел концерт «Песни военных лет». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
— Гости увидели фильм, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, который сняли служители храма специально к этому празднику. Дети поблагодарили всех тех, кто защищал Отечество, не только с экрана, но и со сцены библиотеки. Стихи рассказали даже самые маленькие воспитанники воскресной школы. Мужской хор храма Живоначальной Троицы невероятно душевно исполнил любимые всеми фронтовые песни, а финальную — «Катюшу» он пел уже вместе с залом, — сообщила Мальцева.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. (вт)
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