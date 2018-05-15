Песни военных лет прозвучали в библиотеке на Волочаевской

В библиотеке № 122 имени Александра Грина с аншлагом прошел концерт «Песни военных лет». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева

— Гости увидели фильм, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, который сняли служители храма специально к этому празднику. Дети поблагодарили всех тех, кто защищал Отечество, не только с экрана, но и со сцены библиотеки. Стихи рассказали даже самые маленькие воспитанники воскресной школы. Мужской хор храма Живоначальной Троицы невероятно душевно исполнил любимые всеми фронтовые песни, а финальную — «Катюшу» он пел уже вместе с залом, — сообщила Мальцева.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. (вт)