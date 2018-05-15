Сельскохозяйственная ярмарка откроется в Петрозаводске 17 мая

Гости смогут купить саженцы, садовый инвентарь, мясо, рыбу и продукцию, изготавливаемую заключенными.

17 мая на улице Инженерная в Петрозаводске откроется сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гости карельской столицы смогут приобрести садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства, рыбу и морепродукты. Также на ярмарке будут продавать мясо, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сувениры, рассаду. Посетителям предложат товары местных сельхозпроизводителей — мясо из Мегреги и Янишполя, продукцию из Эссойлы, продукцию пекарей и кондитеров.

Кроме того на ярмарке будет представлена продукция, которую изготавливают в учреждениях уголовно-исполнительной системы Карелии. На ярмарке будет предложен ассортимент продукции для дачников. Также можно будет приобрести каминные наборы, дровенницы, садово-парковую мебель, аксессуары для бань и саун, сообщает УФСИН республики.

По данным пресс-службы мэрии города, ярмарка продлится до 20 мая, время работы торговых рядов — с 10 до 19 часов.