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Встреча главы управы Южнопортового района Никитина Сергея Владимировича с населением 16.05.2018
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Встреча главы управы Южнопортового района Никитина Сергея Владимировича с населением 16.05.2018 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Уважаемые жители!
16 мая 2018 года в 19.00  состоялась встреча
главы управы Южнопортового района
Никитина Сергея Владимировича
с населением.
Смотрите видеоотчет встречи
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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