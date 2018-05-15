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Мозаику на стенах бассейна «Архимед» в Дубне восстановят к концу лета
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Мозаику на стенах бассейна «Архимед» в Дубне восстановят к концу лета 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Бог морей и водных потоков Нептун вернется на фасад здания в Дубне в целости и сохранности. У реставраторов есть и свои интересные идеи по поводу восстановления наружного оформления.
Оба панно украшали стены бассейна с начала 70-х годов. По мнению специалистов, они были, по сути, не мозаикой, а витражами. Металлические элементы и зеркала, установленные под рисунком, обеспечивали игру света, давали ощущение сияния.
Там каждый кусок весит два килограмма. Это такая штука, которая на железной раме. Там есть зазор. Они держатся за счет ребер. Все это надо рассчитать. Все это склеить между собой, раму сварить, рассчитать ее тоже. Это такая разносторонняя работа
Михаил Поляков, художник-монументалист.
Восстановить панно решили после начала ремонта боковой стены бассейна. В настоящее время строительные работы подходят к концу. Проект реставрации декоративных элементов сейчас готовится. Реализацию планируется поручить дубненским мастерам — Михаилу Полякову и Алексею Шмелеву. На конкурсной основе их выбрали из трех претендентов. На проект из бюджета ОИЯИ выделено более миллиона рублей. Нептун, который был выполнен в красных тонах, нуждается в реставрации. А синий требуется изготовить «с нуля», поскольку он был полностью утрачен.
У Михаила Полякова есть еще одна идея, которая, судя по отзывам в соцсетях, уже получила одобрение многих дубненцев. Обшарпанные уголки на набережной он хочет украсить мозаикой. Эта территория — одна из самых популярных у горожан. Но сейчас не вызывает позитивных эстетических ощущений у прохожих. С появлением мозаики художник надеется, что ситуация переменится.
«Вандалы тут же превратятся в ценителей искусства. Будут ходить и рассказывать друг другу о мозаике, об искусстве эпохи Возрождения. И прочее-прочее. Бросят пить пиво и станут очень хорошими людьми — Михаил Поляков, художник-монументалист.
Художник уверен, что соблюдение технологий позволит сделать мозаичные панно вандалоустойчивыми. Результат зависит от качества материалов, клея, тщательного соблюдения методик.
Источник фото: телеканал «360»
Сейчас готовы три макета, но пока это только идея. О финансировании речи не идет, так как стоимость довольно велика. Работы под ключ — начиная с разработки проекта на бумаге, покупки материалов, заканчивая оплатой труда сборщиков панно — обойдется примерно в миллион рублей за один уголок.
В Коломенском районе готовится к открытию физкультурно‐оздоровительный комплекс «Коломенский». Спортивный объект в поселке Радужный оснащен бассейном и залом для подготовительных занятий.
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