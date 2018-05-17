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Уличные батуты признали самыми небезопасными аттракционами в Екатеринбурге
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Уличные батуты признали самыми небезопасными аттракционами в Екатеринбурге 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
С наступлением тепла на улицах Екатеринбурга появилось множество надувных батутов и других детских аттракционов, при этом многие из них — несанкционированные. Об этом рассказали в городском Комитете по бытовому обслуживанию населения. На уличные батуты часто жалуются — люди недовольны уровнем безопасности таких развлечений.
— В соответствии с федеральным законодательством, органы местного самоуправления не вправе проводить проверки деятельности субъектов предпринимательства, — прокомментировали в мэрии. — На территории Екатеринбурга и Свердловской области контролирующей организации в этой сфере нет. Ни один орган не проводит плановых проверок аттракционов — как механизированных, так и немеханизированных. Проверки проводятся только по предписанию прокуратуры после несчастных случаев.
Чаще всего замечания в адрес владельцев увеселительных конструкций связаны с плохим санитарным состоянием аттракционов, особенно это касается батутов. Недовольны люди тем, что не везде есть противоударные покрытия, сотрудники не имеют нужной квалификации и не проходят инструктаж. А многие уличные батуты и вовсе вне закона — их размещение не санкционировано.
Между тем с апреля 2018 года действует новый технический регламент безопасности аттракционов. Согласно этому документу, владельцы горок, каруселей, машинок и батутов должны получить сертификат и декларацию, подтвердив, что их конструкции жизни и здоровью пользователей не угрожают. Однако эти требования действуют только в отношении аттракционов, выпущенных после 2016 года.
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