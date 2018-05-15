Неделю волонтерства и интернет-технологий проведут этим летом в «Городе детства»

Площадки городского проекта готовят к открытию нового сезона. Он стартует в День защиты детей. Состояние игровых площадок сегодня проверили организаторы — сотрудники городской администрации.

В июне будет работать 20 площадок проекта, в июле и августе — по 30 игровых городков. Привести в порядок их нужно до 1 июня.

«Мы обследовали 30 площадок, которые включены в этот проект, по ряду из них есть замечания. Но они, в основном, незначительные и связаны с текущим состоянием игрового оборудования, такие как покраска, легкий технический ремонт. В настоящее время у нас направлены письма в адрес управляющих компаний и подрядных организаций. Повторный мониторинг назначен на 26 мая», — рассказал главный специалист Департамента городского хозяйства Игорь Погожев.

Готовится и корпус вожатых. В этом году желающих присоединиться к проекту больше, чем в прошлом сезоне. Традиционно, предпочтение отдается тем, кто обучается на педагогических специальностях или участвовал в «Городе детства» ранее.

«Мы приглашали ребят, общались с ними, они рассказывали о своем опыте работы. Были учащиеся педколледжа и студенты ВоГУ, то есть те, кто учатся по профилю. Мы уже выбрали порядка 70 кандидатур, которые будут работать летом», — пояснил менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Илья Крепов.

21 мая для вожатых стартует обучение. Во Дворце творчества детей и молодежи они вспомнят основные правила безопасности, там же для них откроются игротеки. Святослав сам «вырос» в «Городе детства», а в этом году уже попробует себя в роли вожатого.

«Для меня всегда была интересна работа с детьми, а это будет новый опыт. В будущем работа с детьми мне пригодится. Я люблю очень играть, и если это игры с детьми, то они должны быть с мячом или на патриотическую тему», — рассказал студент Вологодского кооперативного колледжа Святослав Дубровский.

Все недели в «Городе детства» будут тематическими. В Год волонтера проведут Неделю добра, а так как учебный год был посвящен высоким технологиям, то в планах и неделя интернет-технологий. Также сохранятся наиболее популярные и востребованные у детей театральные, экологические, спортивные занятия. А в преддверии Дня города на площадках пройдет тематическая неделя в рамках проекта «Мы — вологжане». Ребята смогут проявить себя творчески, записав видеопоздравления к Дню рождения Вологды.

В этом году будут небольшие территориальные изменения — пять площадок «Города детства» поменяли адреса.

«Мы учитываем, что площадки должны находиться во всех микрорайонах города. В этом году было принято решение по изменению нескольких площадок. У нас вернулась площадка на отремонтированную пл. Чайковского. Будет открыта новая — на ул. Лаврова, 9а, еще три городка переехали в соседние дворы. Основной критерий — на площадке должны быть созданы все условия для безопасного пребывания детей», — прокомментировала главный специалист Управления образования Вологды Елена Рассветалова.

Проект стартует уже в девятый раз. Игровые городки будут работать с 11 утра до 14 часов. В прошлом году на площадках проекта было зафиксировано более 50 тысяч посещений.