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Пять слов, ударение в которых постоянно ставят не там
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Пять слов, ударение в которых постоянно ставят не там 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Фото: © depositphotos.com/ @ pressmaster
Ударение в русском языке подвижно: перемещается при изменении слова по родам и числам, и оттого так сложно бывает поставить его в нужном месте. К тому же ударение никак не проверяется, единственный вариант — запомнить, как правильно. Перед вами слова, при постановке ударения в которых мы очень часто ошибаемся.
1. СклАды и складЫ
Вы наверняка знаете, куда ставить ударение в слове «торты» — на первый слог. «Склады» из той же оперы, поэтому «склАды» и никак иначе.
2. ПОрты и портЫ
В принципе, это слово тоже подойдет под пример с «тортами». Но есть еще один легкий способ запомнить: в пОрты заходят корабли, а портАми (или портками) — в старину называли штаны.
3. БАрмен и бармЕн
Это слово было заимствовано из английского языка, что и создает дополнительные сложности при постановке ударения. Более того, изначально в орфоэпических и толковых словарях варианты «бАрмен» и «бармЕн» были равнозначны. Зато сейчас мы имеем устоявшуюся форму — «бАрмен».
4. ПЕтля и петлЯ
Еще недавно в словарях фиксировался один-единственный вариант — «петлЯ». Однако сейчас допустимы оба варианта ударения, как «пЕтля», так и «петлЯ».
5. Отчасти и отчАсти
Наречие «отчасти», конечно, произошло в результате слияния предлога «от» и существительного «часть». Предлог в таких сочетаниях обычно не бывает ударным, из этого делаем вывод: от чАсти, отчАсти — произносим с ударением на второй слог.
По материалам philological_maniac.ru
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