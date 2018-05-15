Пять слов, ударение в которых постоянно ставят не там

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Ударение в русском языке подвижно: перемещается при изменении слова по родам и числам, и оттого так сложно бывает поставить его в нужном месте. К тому же ударение никак не проверяется, единственный вариант — запомнить, как правильно. Перед вами слова, при постановке ударения в которых мы очень часто ошибаемся.

1. СклАды и складЫ

Вы наверняка знаете, куда ставить ударение в слове «торты» — на первый слог. «Склады» из той же оперы, поэтому «склАды» и никак иначе.

2. ПОрты и портЫ

В принципе, это слово тоже подойдет под пример с «тортами». Но есть еще один легкий способ запомнить: в пОрты заходят корабли, а портАми (или портками) — в старину называли штаны.

3. БАрмен и бармЕн

Это слово было заимствовано из английского языка, что и создает дополнительные сложности при постановке ударения. Более того, изначально в орфоэпических и толковых словарях варианты «бАрмен» и «бармЕн» были равнозначны. Зато сейчас мы имеем устоявшуюся форму — «бАрмен».

4. ПЕтля и петлЯ

Еще недавно в словарях фиксировался один-единственный вариант — «петлЯ». Однако сейчас допустимы оба варианта ударения, как «пЕтля», так и «петлЯ».

5. Отчасти и отчАсти

Наречие «отчасти», конечно, произошло в результате слияния предлога «от» и существительного «часть». Предлог в таких сочетаниях обычно не бывает ударным, из этого делаем вывод: от чАсти, отчАсти — произносим с ударением на второй слог.

По материалам philological_maniac.ru