Детская библиотека в Савелках приглашает ребят на литературную программу

17 мая в библиотеке №250 в 6-м микрорайоне Зеленограда состоится литературная программа «Угадайте, где мы были», посвященная детской писательнице Елене Благининой . В мае будет отмечаться 115 лет со дня рождения советской поэтессы, известной своими искрящимися юмором стихами, «дразнилками», «считалками», скороговорками, замечательными песенками и сказками.

На мероприятии в библиотеке в корпусе 607А юные читатели познакомятся с биографией Е. А. Благининой, с ее произведениями для детей, послушают и обсудят любимые стихи и сказки. Ребят также ждет весёлая игра-прогулка по литературному лесу, в котором они сыграют с лесным эхо. Завершит программу мастер класс по изготовлению одуванчика. Начало в 13.00