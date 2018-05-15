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Детская библиотека в Савелках приглашает ребят на литературную программу
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Детская библиотека в Савелках приглашает ребят на литературную программу 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
17 мая в библиотеке №250 в 6-м микрорайоне Зеленограда состоится литературная программа «Угадайте, где мы были», посвященная детской писательнице Елене Благининой. В мае будет отмечаться 115 лет со дня рождения советской поэтессы, известной своими искрящимися юмором стихами, «дразнилками», «считалками», скороговорками, замечательными песенками и сказками.
На мероприятии в библиотеке в корпусе 607А юные читатели познакомятся с биографией Е. А. Благининой, с ее произведениями для детей, послушают и обсудят любимые стихи и сказки. Ребят также ждет весёлая игра-прогулка по литературному лесу, в котором они сыграют с лесным эхо. Завершит программу мастер класс по изготовлению одуванчика. Начало в 13.00
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