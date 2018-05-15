Ещё
В Балаково депутат поздравил ветерана ВОВ с днём рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Балаково депутат поздравил ветерана ВОВ с днём рождения 

АиФ 47 минут назад
Депутат Совета Балаково по округу №21 Дмитрий Шевченко поздравил ветерана Великой Отечественной войны Шакура Галиева с днем рождения, от себя лично, от имени главы района и администрации муниципалитета депутат пожелал имениннику здоровья, бодрости и долгих лет жизни.
Шакур Закирзянович с последним призывом начал войну в 27-м артиллерийском полку в Пугачеве, а затем работал киномехаником в поселке Марийской АССР. Там он познакомился со своей супругой Анной Алексеевной, с которой вот уже больше 65 лет живут душа в душу. В дружной семье растут дети, внуки и правнуки.
«Ваша жизнь — наглядный пример того, как трудолюбие, сила духа, беззаветное служение своей Родине помогают преодолеть любые потрясения и оказаться выше их. Мы стремимся соответствовать примеру ветеранов в своих поступках», — сказал Дмитрий Шевченко и подарил подарок от Балаковской АЭС.
Шакур Закирзянович поблагодарил за поздравление, а Анна Алексеевна пригласила депутата на свой 90-летний юбилей, который она будет отмечать совсем скоро — 1 июля.
АиФ: последние новости
В Саратове закрылся легендарный кондитерский магазин «Белочка» Участники акции «Бессмертный полк» в Саратове шли под проливным дождем Депутаты поблагодарили Володина за реконструкцию драматического театра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте актера в гриме
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов»2
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Видео
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение