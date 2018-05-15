В Балаково депутат поздравил ветерана ВОВ с днём рождения

Депутат Совета Балаково по округу №21 Дмитрий Шевченко поздравил ветерана Великой Отечественной войны Шакура Галиева с днем рождения, от себя лично, от имени главы района и администрации муниципалитета депутат пожелал имениннику здоровья, бодрости и долгих лет жизни.

Шакур Закирзянович с последним призывом начал войну в 27-м артиллерийском полку в Пугачеве, а затем работал киномехаником в поселке Марийской АССР. Там он познакомился со своей супругой Анной Алексеевной, с которой вот уже больше 65 лет живут душа в душу. В дружной семье растут дети, внуки и правнуки.

«Ваша жизнь — наглядный пример того, как трудолюбие, сила духа, беззаветное служение своей Родине помогают преодолеть любые потрясения и оказаться выше их. Мы стремимся соответствовать примеру ветеранов в своих поступках», — сказал Дмитрий Шевченко и подарил подарок от Балаковской АЭС.

Шакур Закирзянович поблагодарил за поздравление, а Анна Алексеевна пригласила депутата на свой 90-летний юбилей, который она будет отмечать совсем скоро — 1 июля.