6 мест в Лондоне, которые должны посетить все фанаты Disney 

Эбби-Роуд, «Ловушка для родителей»

Улица Эбби-Роуд прославилась благодаря легендарному альбому группы The Beatles. Фотография, украсившая обложку пластинки, стала культовой, и многие кинематографисты не раз вдохновлялись ее стилем. Вот и режиссер Нэнси Майерс не стала исключением! В семейной комедии Disney «Ловушка для родителей» Эбби-Роуд появляется в начале фильма. Под композицию Here comes the sun прекрасная Наташа Ричардсон и юная Линдси Лохан бодро шагают по Эбби-Роуд, а на заднем плане стоит белый ретро-автомобиль Volkswagen Beatle, точно такой же, как на обложке альбома группы. Строго говоря, в «Ловушке для родителей» есть и другие лондонские достопримечательности. Смотрите внимательно!