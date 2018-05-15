6 мест в Лондоне, которые должны посетить все фанаты Disney

Эбби-Роуд, «Ловушка для родителей»

Улица Эбби-Роуд прославилась благодаря легендарному альбому группы The Beatles. Фотография, украсившая обложку пластинки, стала культовой, и многие кинематографисты не раз вдохновлялись ее стилем. Вот и режиссер Нэнси Майерс не стала исключением! В семейной комедии Disney «Ловушка для родителей» Эбби-Роуд появляется в начале фильма. Под композицию Here comes the sun прекрасная Наташа Ричардсон и юная Линдси Лохан бодро шагают по Эбби-Роуд, а на заднем плане стоит белый ретро-автомобиль Volkswagen Beatle, точно такой же, как на обложке альбома группы. Строго говоря, в «Ловушке для родителей» есть и другие лондонские достопримечательности. Смотрите внимательно!

РИДЖЕНТС-ПАРК, «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

Герой мультфильма «101 далматинец» — композитор Роджер — живет в винтажной квартире-студии неподалеку от Риджентс-парка. Ежедневно он отправляется туда на прогулку вместе с пятнистым любимцем — далматинцем Понго. В один из таких деньков Роджер встречает здесь будущую жену Аниту! Вы же помните, как парочка угодила прямо в пруд, запутавшись в собачьих поводках? Мало кто знает, но садик, где происходило действие этого эпизода, действительно существует: он носит имя Королевы Мэри и распложен в самом сердце Риджентс-парка. Если окажетесь неподалеку, обязательно сфотографируйтесь на симпатичном мостике и покормите уток хлебом. Настоящая лондонская романтика! Кстати, у мультфильма «101 далматинец» есть продолжение — «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне». Его можно посмотреть 17 мая в 19:30 на Канале Disney!

История Шерлока Холмса вдохновила аниматоров студии Disney на создание мультфильма «Великий мышиный сыщик». Действие этой картины разворачивается в мире грызунов! Гениальный Бэзил проживает в крошечной квартирке по адресу Бейкер-стрит 221Б, расположенной прямо под жилищем знаменитого мистера Холмса. Как и Шерлок, Бэзил носит культовый головной убор, музицирует на скрипке и не стремится заводить друзей. Его единственный товарищ и напарник — доктор Доусон. А главный противник — профессор Рэтиган. Кое-кого напоминает, правда? Так что, отправляясь в музей Шерлока Холмса, помните, что здесь проживал не один великий сыщик, а целых два детектива! Внимание: музей открыт ежедневно с 9:30 до 18:00, и очереди на вход выстраиваются огромные.

СОБОР СВЯТОГО ПАВЛА, «МЭРИ ПОППИНС»

Собор Святого Павла несколько раз появляется в классическом музыкальном фильме Disney «Мэри Поппинс». Но его звездный час — это, конечно же, трогательная песня Feed little Birds в исполнении прекрасной Джули Эндрюс . В колыбельной поется о старушке, которая каждый день приходит на ступени Собора Святого Павла и продает людям мешочки с крошками для птиц. Так она напоминает горожанам о том, как важно заботиться о беззащитных существах. Сегодня Собор тоже доступен для посещения. Советуем заглянуть в него в воскресенье до 16:00, чтобы успеть услышать замечательный хор, а затем — насладиться видом галерей невероятной красоты.

Биг-Бен является ключевой достопримечательностью в мультфильме о Питере Пэне. Именно отсюда началось невероятное путешествие неугомонного мальчишки и его новых друзей — детей из семейства Дарлинг. Долетев до самого циферблата Биг-Бена и приземлившись на одной из его стрелок, Питер указал Венди и мальчикам на самую яркую звездочку и объяснил дальнейший путь: «Видишь звезду, Венди? Второй поворот направо, и дальше — до самого утра!». Кстати, дом Дарлингов располагается в угловом здании на тихой улочке в Блумсбери. Оказавшись в этом богемном районе, посетите Британский музей, загляните в кулинарную школу Le Cordon Bleu и прогуляйтесь по многочисленным зеленым скверам.

ПАРК СЕНТ-ДЖЕЙМС, «МЕЧ В КАМНЕ»

Прогуливаясь в районе Вестминстерского аббатства, обязательно устройте пикник в старинном Королевском парке Сент-Джеймс. Именно он является началом «зелёного пояса» в центре Лондона, который тянется отсюда на запад через Грин-парк и Гайд-парк к Кенсингтонским садам. С севера на парк выходит Сент-Джеймсский дворец, а с запада — на Букингемский. На территории парка обитает огромное количество животных, в том числе и очаровательных белок. Забредя в глубину, вы сможете насладиться удивительной тишиной и сказочной атмосферой времен старика Мерлина и легенд о Короле Артуре.

ДОМ ПАМЭЛЫ ТРЕВЕРС, «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА»

Конечно, многие знают знаменитый адрес дома, в котором жили Бэнксы из книги Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». Это Вишневый переулок, дом 17. Но в фильме «Спасти Мистера Бэнкса» вы его не увидите, зато сможете взглянуть на фасад другого дома, расположенного по адресу 29 Shawfield Street. Здесь проживала писательница Памела Трэверс в то время, когда Уолт Дисней предложил ей поработать над экранизацией «Мэри Поппинс». Буквально на несколько секунд в кадре появится белый фасад и крыльцо дома, а также вишневые деревья в цвету — совсем как в знаменитой сказке о чудо-няне!