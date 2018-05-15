В волгоградском Комсомольском саду состоится торжественный прием в пионеры

Смотр пионерских организаций XX и XXI столетий и прием в ряды пионеров состоится 19 мая в волгоградском парке «Комсомольский сад».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в МБУ «Отдых-Центр», представители старшего поколения расскажут о пионерской организации предыдущих времён, повяжут школьникам галстуки и дадут им напутствия.

На линейке пройдет конкурс речёвок, девизов. Кроме того, на ней выступят агитбригады и творческие коллективы.

До 12:00 можно будет поучаствовать в многочисленных творческих мастерских. Все это время в Комсомольском саду будет звучать музыка пионерии Советского Союза.

Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.