Ещё
В волгоградском Комсомольском саду состоится торжественный прием в пионеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

В волгоградском Комсомольском саду состоится торжественный прием в пионеры 

АиФ Волгоград 45 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Смотр пионерских организаций XX и XXI столетий и прием в ряды пионеров состоится 19 мая в волгоградском парке «Комсомольский сад».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в МБУ «Отдых-Центр», представители старшего поколения расскажут о пионерской организации предыдущих времён, повяжут школьникам галстуки и дадут им напутствия.
На линейке пройдет конкурс речёвок, девизов. Кроме того, на ней выступят агитбригады и творческие коллективы.
До 12:00 можно будет поучаствовать в многочисленных творческих мастерских. Все это время в Комсомольском саду будет звучать музыка пионерии Советского Союза.
Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцев 9 мая порадовали двумя салютами «Детскую книгу войны» от «АиФ» подарили волгоградской библиотеке и вузу Волгоградцы увидят 8 мая фейерверк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте актера в гриме
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов»2
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Видео
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение