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В Испании появился город на деревьях
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В Испании появился город на деревьях 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Новый аттракцион «Упругий лес» — это целый город, состоящий из эластичных сетей, которые растянуты между деревьями на уровне 15 — 18 метров над землей. Общая площадь «воздушных» сетей — 800 кв.м. Чтобы организовать такое развлечение, потребовалось порядка двух месяцев, сообщает Испания по-русски.
По словам директора парка Карины ван Вин, идея была позаимствована у подобного сооружения в Швейцарии, где, к слову, недавно открыли самый длинный подвесной мост в мире. Сейчас это единственный подобный аттракцион в Испании. А посетителям он очень нравится. Для детей сотрудники парка разработали целый квест с поиском спрятанных «сокровищ».
В процессе создания особое внимание уделялось безопасности — директор парка уверяет, что отдыхающим травмы не грозят. С помощью такого аттракциона работники комплекса планируют увеличить число посетителей. Сейчас в месяц в парке отдыха бывает в среднем 25 000 человек.
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