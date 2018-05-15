Детская площадка на улице Трофимова снова стала комфортной для игр

Во дворе дома № 22 по улице Трофимова привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местный житель обратился на портал «Наш город». Он сообщил, что игровой комплекс на площадке сломан, и попросил устранить проблему.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвич получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина

«По указанному адресу выполнены работы по ремонту элементов игрового комплекса на детской площадке. В настоящее время малые архитектурные формы на детской площадке находятся в удовлетворительном техническом состоянии», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)