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Детская площадка на улице Трофимова снова стала комфортной для игр
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Детская площадка на улице Трофимова снова стала комфортной для игр 

Управа Южнопортового района 36 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Во дворе дома № 22 по улице Трофимова привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местный житель обратился на портал «Наш город». Он сообщил, что игровой комплекс на площадке сломан, и попросил устранить проблему.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвич получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«По указанному адресу выполнены работы по ремонту элементов игрового комплекса на детской площадке. В настоящее время малые архитектурные формы на детской площадке находятся в удовлетворительном техническом состоянии», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)
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