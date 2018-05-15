«С нами горожане стали меньше стоять у плиты»

Денис Пупин, директор торгового центра METRO в Новосибирске:

«Торговые центры METRO ценят за ассортимент — это свыше 30 тысяч наименований — и качество продуктов. Мы понимаем, что от наших услуг зависит бизнес наших профессиональных клиентов и очень внимательно относимся ко всем процессам, которые помогают клиенту находить всё нужное для своего дела. Доступ в торговый центр по картам клиента, который иногда может вызывать вопросы, позволяет нам более эффективно работать с предпринимателями, знать специфику их запросов и индивидуально подходить к каждому».

«"Добрянку" любят за доверие к тому, что мы создаём. Попробовав один раз блюда от наших мастеров, покупатели приезжают снова, чтобы купить еду для своей семьи, детей, не задумываясь о её качестве, потому что они уверены в нас. За вкус: над созданием блюд ежедневно трудятся опытные повара. Благодаря им вы можете почувствовать себя как в ресторане, так и в гостях у бабушки. За экономию времени, которого никогда не хватает. Задержавшись на работе, вы заезжаете в «Добрянку» и сталкиваетесь с единственной трудностью: «Что же именно я хочу сегодня съесть?». Консультанты порекомендуют то, что именно будет соответствовать вашему настроению. Не нужно стоять часами у плиты, можно провести это время с семьей. За возможность попробовать: каждый день в наших магазинах проходят дегустации продукции. Угощая, мы рассказываем о блюде и традициях, в связи с которыми оно готовилось.

За что ругают «Добрянку»? За вкус. Именно он становится причиной неуёмного аппетита наших гостей. Попробовав раз, хочется покупать новые блюда. И какая уж там диета к лету?! Но мы нашли выход и придумываем специальные блюда с пониженной калорийностью. За цены на продукцию собственного производства: не все блюда горожанам по карману. Объясним почему. Мы уделяем большое внимание качеству, натуральности сырья и вкусу. Продукты закупаются только у проверенных производителей. Например, для производства сыров мы закупаем фермерское молоко, 1 литр которого стоит 40 рублей. Для приготовления 1 килограмма сыра нужно 10 литров молока — это 400 рублей. Соответственно наши сыры не могут стоить 200–300 рублей за килограмм, как порой хотят наши покупатели. Для того чтобы продукт стал доступнее, у нас действуют акционные предложения.

«Покупатель ценит нас за широкий ассортимент, персональные предложения, которые мы предоставляем каждому покупателю в рамках программы лояльности, и за высокий уровень сервиса. Наши клиенты постоянно предоставляют нам обратную связь, и мы делаем всё возможное, чтобы соответствовать их ожиданиям».

Ирина Цеплинская , руководитель PR направления группы компаний «O'КЕЙ»:

«Новосибирцы ценят «О'КЕЙ» за ассортимент, качество обслуживания, удобство и особую атмосферу наших гипермаркетов. Мы делаем всё, чтобы предложить нашим покупателям широкий ассортимент товаров, который способен удовлетворить любые запросы. Доступные цены, акции и скидки делают процесс покупок рациональным, что особенно важно в современном мире. Мы твёрдо верим, что качество не должно быть дорогим. Особой любовью у новосибирцев пользуется продукция нашей собственной пекарни и кулинарии. Мы стремимся к тому, чтобы наши гипермаркеты сочетали в себе всё лучшее, что может быть в современном семейном магазине: качество, ассортимент, сервис и цены. Мы благодарны жителям Новосибирска за высокую оценку нашей работы».

Александр Чиркунов, директор гипермаркета «АШАН» Новосибирск:

«Мы получаем много положительных отзывов от клиентов. Они ценят наш ассортимент (более 40 тысяч наименований товаров), который мы продолжаем расширять и даже установили для этого дополнительные полки. Также клиентам нравятся наши новинки, импортные товары по низким ценам, большой выбор товаров местных производителей, всегда свежий хлеб из собственной пекарни и производство свежих продуктов. Популярны у клиентов и сезонные операции. И конечно же, клиентов радуют низкие цены за общую покупку. Все эти товары можно найти в одном магазине, а всего в городе три гипермаркета сети «АШАН». Кроме того, мы демонстрируем покупателям, что их безопасность — это наша приоритетная задача: магазины успешно проходят проверки по пожарной безопасности, в том числе совместно с клиентами.

Что касается негативных отзывов, то они позволяют нам стать лучше, так как благодаря нашим клиентам мы понимаем, над чем необходимо работать. Так, были негативные отзывы по состоянию тележек, и мы закупили 600 больших тележек и 100 тележек под корзины. Также в ближайшее время ожидаем детские тележки. Были замечания по обслуживанию клиентов на кассах и в торговом зале: мы внедрили новую систему обучения стандартам обслуживания, ввели новую систему контроля, открываем больше касс с часа пик. Также в январе 2018 года поменяли освещение, так как ранее магазин был достаточно «тёмным»».

Жанна Осипова , территориальный менеджер по развитию «Ярче!» — Новосибирск и Новосибирская область:

«Мы не вправе о себе давать о себе комментарий. Лучше выслушать мнение наших покупателей».

Елена Перегонцева, начальник департамента PR сети супермаркетов домашней еды «Бахетле»:

«"Бахетле" — супермаркет домашней еды — любят за вкус. Домашняя — значит приготовленная вручную. Мастера создают каждое блюдо с любовью, используя натуральные продукты. За то, что нам можно доверять. Мамочки приезжают к нам, чтобы выбрать готовую еду для себя и своего ребёнка, а разве не в этом выражается высшая степень доверия? За то, что мы делаем повседневную жизнь горожан свободнее. Вы делаете выбор — и вкусный завтрак, обед или ужин окажется на вашем столе. Мы поможем украсить праздник, предложив широкий выбор банкетных блюд. Придём на помощь, если вы заняты на работе или не любите готовить. Нам сказали, по секрету, что с «Бахетле», новосибирские хозяйки стали заметно меньше стоять у плиты. За возможность познакомиться и попробовать разные национальные кухни.

За что ругают «Бахетле»? За то, что у нас очень вкусно. Очень часто мы слышим упрёк, который радует наших поваров: «Так вкусно готовить нельзя!». Много соблазнов, от которых забываешь о талии. За то, что, приходя за чем-то конкретным, уходишь с полной корзиной. Мы действительно трудимся над тем, чтобы вы смогли купить у нас всё, что вашей душе угодно, поэтому, зайдя к нам за обедом, вы вспоминаете об ужине или завтраке и покупаете всё сразу. Но вы становитесь гораздо свободнее и можете провести время с семьей. За высокий уровень цен. Мы трепетно относимся к качеству нашей продукции и используем только натуральное сырьё, которое закупаем у проверенных производителей».

Александр Егоров , генеральный директор ООО «ТХ Сибирский Гигант» (универсамы «Горожанка», сеть супермаркетов «Мегас» и гипермаркет «Гигант»):

«Нас любят за нестандартный, продуманный, несетевой ассортимент и качество обслуживания. Покупатель у нас всегда находит немного больше, а то и гораздо больше, чем в магазинах сопоставимых форматов конкурентов. Мы прекрасно осознаем свой локальный масштаб и рыночную силу, поэтому там, где федеральная сеть берёт количеством, мы делаем ставку на качество. Ещё любят за наши промоакции. Почти каждое второе сообщение «Флампа» содержит посыл «в этом магазине часто проходят интересные акции». Скажу откровенно: мы выделяем промо как нашу ключевую компетенцию, у нас широкий ассортимент в промо, мы не скупимся на скидки, бонусы, подарки. Наши покупатели не делают выбор «любимый бренд или выгода». Наши покупатели экономят, просто приобретая товары у нас. За что не любят. Современная торговля, несмотря на формат самообслуживания и всё больший крен в сторону цифровых технологий, — это сервисный процесс, в основе которого стоят по-прежнему живые люди. У этих людей бывают трудные дни, сбои — где-то не улыбнулись, иногда позволили себе проявить негативную эмоцию. И мы получаем ответную заслуженную критику наших покупателей».

Директор по развитию сети магазинов «Быстроном» Тимофей Герасько

За что нас любят покупатели? За горячий хлеб, честную колбасу собственного производства, быстрый и качественный сервис, привлекательные цены, только свежие продукты, интересные акции. Ругают за то, что у нас мало магазинов, не во всех районах города.

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