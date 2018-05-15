Ульяновский поэт заработал 5 тысяч на написании гимна для Красноселья

У самого ювелирного города Костромской области появился свой собственный гимн. Его написал поэт и журналист из Ульяновска, сообщает портал krasnoenews.ru.

Администрация поселка объявила конкурс на лучший гимн еще в августе прошлого года и почти год принимала работы от всех желающих. Лучшим творением признали гимн Николая Марянина из Ульяновска.

Впервые композиция прозвучит 27 мая, в День поселка.