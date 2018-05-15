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Ульяновский поэт заработал 5 тысяч на написании гимна для Красноселья
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Ульяновский поэт заработал 5 тысяч на написании гимна для Красноселья 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
У самого ювелирного города Костромской области появился свой собственный гимн. Его написал поэт и журналист из Ульяновска, сообщает портал krasnoenews.ru.
Администрация поселка объявила конкурс на лучший гимн еще в августе прошлого года и почти год принимала работы от всех желающих. Лучшим творением признали гимн Николая Марянина из Ульяновска.
Впервые композиция прозвучит 27 мая, в День поселка.
Николай выиграл благодаря своему тексту 5 тысяч рублей. Музыку для гимна написала заслуженный деятель искусств, педагог, руководитель Костромского отделения Союза композиторов Елена Лебедева.
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