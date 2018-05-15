Известны имена победителей конкурса «Прохоровское поле» 

Сегодня, 15 мая, в Большом зале Белгородской филармонии завершился финал конкурса профессиональных композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства. Программа финала конкурса включала в себя исполнение произведений композиторов — номинантов конкурса. Затем свое мастерство продемонстрировали солисты. Сопровождали выступления конкурсантов, сменяя друг-друга, коллективы Белгородской филармонии: камерный хор под управлением Елены Алексеевой, симфонический оркестр (главный дирижер, заслуженный деятель искусств Украины Рашит Нигматуллин) и оркестр русских народных инструментов (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников).
По завершении финала жюри сделало непростой выбор из достойнейших претендентов.
В конкурсе композиторов победителями признаны:
— Нижник Артем Александрович (Белгород), номинация «Произведения для оркестра»;
— Плеханов Сергей Александрович (Москва), номинация «Светские и духовные сочинения для академического или камерного хора»;
— Бирюков Николай Георгиевич (Белгород), номинация «Вокальные сочинения».
В конкурсе исполнителей лауреатами стали:
— Сахарчук Александр Артурович (Белгород), номинация «Инструментальное исполнительство (солисты)»;
— Никитина Оксана Юрьевна (Белгород), номинация «Вокальное исполнительство (академическое, народное)»;
— Белыш Иван Романович (Белгород), номинация «Вокальное исполнительство (эстрадное)».
Награждение победителей всех номинаций конкурса «Прохоровское поле» и гала-концерт состоятся в Большом зале Белгородской государственной филармонии 17 мая в 11 часов.