Известны имена победителей конкурса «Прохоровское поле»

Сегодня, 15 мая, в Большом зале Белгородской филармонии завершился финал конкурса профессиональных композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства. Программа финала конкурса включала в себя исполнение произведений композиторов — номинантов конкурса. Затем свое мастерство продемонстрировали солисты. Сопровождали выступления конкурсантов, сменяя друг-друга, коллективы Белгородской филармонии: камерный хор под управлением Елены Алексеевой , симфонический оркестр (главный дирижер, заслуженный деятель искусств Украины Рашит Нигматуллин) и оркестр русских народных инструментов (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников).

По завершении финала жюри сделало непростой выбор из достойнейших претендентов.

В конкурсе композиторов победителями признаны:

— Нижник Артем Александрович (Белгород), номинация «Произведения для оркестра»;

— Плеханов Сергей Александрович (Москва), номинация «Светские и духовные сочинения для академического или камерного хора»;

В конкурсе исполнителей лауреатами стали:

— Сахарчук Александр Артурович (Белгород), номинация «Инструментальное исполнительство (солисты)»;

— Белыш Иван Романович (Белгород), номинация «Вокальное исполнительство (эстрадное)».

Награждение победителей всех номинаций конкурса «Прохоровское поле» и гала-концерт состоятся в Большом зале Белгородской государственной филармонии 17 мая в 11 часов.