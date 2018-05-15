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Непотопляемый и мобильный: утвержден ГОСТ на спасательные жилеты для детей
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Непотопляемый и мобильный: утвержден ГОСТ на спасательные жилеты для детей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Не натирать подбородок и держать пострадавшего на воде лицом вверх — такие требования к детским спасательным жилетам установили эксперты Росстандарта. Как поведали «КВ» во ФГУП «Стандартинформ», в преддверии сезона походов и летних лагерей начал работать специальный ГОСТ на средства выживания для маленьких туристов.
Стандартом вводятся правила для жилетов для детей весом до 40 килограммов. Главный критерий правильного спассредства — плавучесть и непотопляемость, а также простота в использовании даже теми, кто совершенно не умеет плавать. Жилет должен быть сконструирован таким образом, чтобы вода не лилась на лицо ребенку. Также ГОСТовский экземпляр не имеет права переворачиваться: малыш должен оставаться в положении «лицом вверх» на воде даже в бессознательном состоянии. При этом правильный спасательный жилет сделает так, чтобы нос и рот пострадавшего всегда были выше уровня воды. Согласно стандарту все материалы, используемые при производстве, должны быть стойкими к воздействию нефтепродуктов, ультрафиолетовых излучений, гниению и не поддерживать рост грибков. Также авторы стандарта потребовали, чтобы детские жилеты были снабжены свистком, аварийным световым сигналом, подъемной петлей и световозвращающими элементами. При ношении спасательный жилет не должен нарушать кровообращение, быть громоздким, тяжелым или неудобным. Кроме того, он не имеет права ограничивать видимость, слышимость, свободу дыхания или движения ребенка при ношении на берегу и в воде. Правильный жилет, как сказано в ГОСТе, обязан обеспечивать достаточный комфорт, чтобы не возникало желания его снять. Наконец, жилет не должен произвольно расстегиваться или сваливаться с юного курортника. А на то, чтобы надеть его и надежно застегнуть, придется потратить не более одной минуты. Источник
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