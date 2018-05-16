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Выиграй билет на анимационный блокбастер «Пчелка Майя и кубок мёда»
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Выиграй билет на анимационный блокбастер «Пчелка Майя и кубок мёда» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«АиФ-Волгоград» разыгрывает пригласительный на двух человек среди своих читателей на показ полнометражного мультфильма «Пчёлка Майя и Кубок Мёда» в ТРК «Европа Сити Молл».
«Синема Парк» покажет в Волгограде 17 мая анимационный блокбастер о приключениях весёлой и трудолюбивой пчёлки и её друзей: неуклюжего трутня Вилли, деятельного кузнечика Флипа и других. Первый полнометражный мультфильм о Майе вышел в российский прокат в 2014 году.
Весёлые луговые букашки снова возвращаются на широкие экраны в 2018 году, чтобы принять участие в непростой борьбе за Кубок Мёда. Только безоговорочная победа в этом главном состязании столичного Пчёлкограда позволит друзьям сохранить запасы мёда родного улья и благополучно пережить зиму.
Отметим, мультфильм был создан по мотивам книги немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, опубликованной в 1912 году.
Читатель «АиФ-Волгоград», который первый верно ответит на два следующих вопроса, получит пригласительный:
Когда впервые была экранизирована в виде анимационного сериала японской компанией NipponAnimation книга Вальдемара Бонзельса?В каком году вышел мультсериал про пчелку Майю в 3D?
Свой ответ присылайте на почту редакции aifvlg.is@gmail.com с темой письма «Пчелка Майя». В сообщении укажите свои Ф. И. О. и номер телефона. Розыгрыш завершится 17 мая в 10:00.
Все остальные могут купить билет на мультфильм на сайте «Синема Парка».
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