Выиграй билет на анимационный блокбастер «Пчелка Майя и кубок мёда»

«АиФ-Волгоград» разыгрывает пригласительный на двух человек среди своих читателей на показ полнометражного мультфильма «Пчёлка Майя и Кубок Мёда» в ТРК «Европа Сити Молл».

«Синема Парк» покажет в Волгограде 17 мая анимационный блокбастер о приключениях весёлой и трудолюбивой пчёлки и её друзей: неуклюжего трутня Вилли, деятельного кузнечика Флипа и других. Первый полнометражный мультфильм о Майе вышел в российский прокат в 2014 году.

Весёлые луговые букашки снова возвращаются на широкие экраны в 2018 году, чтобы принять участие в непростой борьбе за Кубок Мёда. Только безоговорочная победа в этом главном состязании столичного Пчёлкограда позволит друзьям сохранить запасы мёда родного улья и благополучно пережить зиму.

Отметим, мультфильм был создан по мотивам книги немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, опубликованной в 1912 году.

Читатель «АиФ-Волгоград», который первый верно ответит на два следующих вопроса, получит пригласительный:

Когда впервые была экранизирована в виде анимационного сериала японской компанией NipponAnimation книга Вальдемара Бонзельса?В каком году вышел мультсериал про пчелку Майю в 3D?

Свой ответ присылайте на почту редакции aifvlg.is@gmail.com с темой письма «Пчелка Майя». В сообщении укажите свои Ф. И. О. и номер телефона. Розыгрыш завершится 17 мая в 10:00.

Все остальные могут купить билет на мультфильм на сайте «Синема Парка».