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5 самых откровенных обложек Рианны, за которые ей не стыдно
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5 самых откровенных обложек Рианны, за которые ей не стыдно 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
GQ  С Рианной шутки плохи: кажется, именно эту мысль хотел донести до поклонников певицы культовый художник Дэмьен Херст. Именно ему принадлежала идея представить певицу в образе Медузы Горгоны на главной странице английского GQ. Дело было в 2013 году, и такая провокация была воспринята на ура, особенно мужской половиной фанатов барбадосской красотки.
Esquire
В 2011 году снять обложку с обнаженной Рири посчастливилось журналу Esquire. На главной странице ежемесячника певица появилась с прилипшими к влажному телу листьями. Тогда в интервью редакторам издания звезда рассказала, что ненавидит свой кочевой образ жизни и устала постоянно скитаться по отелям. «Во время гастрольных туров я ненавижу жить в отелях. Предпочитаю оставаться в автобусе. Я могу тут спать, принимать душ, в общем, могу тут жить каждый день», — поделилась Рианна.
Complex
На очередную провокационную фотосессию редакцию журнала Complex вдохновил альбом Рианны Unapologetic и гастрольный тур под названием «777». Причем вдохновил настолько, что решено было сделать сразу семь вариаций обложек с участием певицы. Само собой, каждая из них получилась откровеннее предыдущей. Сама Рианна работой съемочной команды оказалась довольна.
V Mag  В очередной раз «засветить» свою пятую точку Рианна решила накануне выхода своего восьмого альбома. В разговоре с журналистами она тогда прямо так и сказала — «я давно не показывала всем свои булочки», а в интервью изданию похвасталась достижениями за последние два года. Тогда она успела записать два альбома, поработать над анимационным фильмом, разработать дизайн для Puma и Stance и запустить ежегодный Diamond Ball. Неплохо, однако!
GQ  Дерзкая и сексуальная Рири на обложке декабрьского GQ 2012 года — результат работы певицы и фотографа Марио Сорренти. В интервью изданию Рианна тогда рассказала о том, какого мужчину она видит рядом с собой и какая она в отношениях.
«Я люблю чувствовать себя женщиной, — поделилась певица. — Мне приходится контролировать все остальные аспекты своей жизни, так что в отношениях я хотела бы иметь возможность отступить и позволить кому-то другому быть лидером. Я могу полностью доминировать, но предпочла бы… Как говорится, не такую жесткую версию».
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