Ещё
Еда даром: история жительницы Бишкека, занимающейся фудшерингом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еда даром: история жительницы Бишкека, занимающейся фудшерингом 

РИА Новости 1 час назад
БИШКЕК, 15 мая — РИА Новости. Движение фудшеринга в мире набирает обороты. Его последователи забирают в магазинах и ресторанах продукты с истекающим сроком годности. Для них не важно, кому в итоге достанется еда, главное — не дать ей испортиться.
По разным оценкам, в мире выбрасывается от трети до половины произведенных продуктов — примерно 1,5 миллиарда тонн в год. Между тем, эта еда пригодна для употребления.
В Киргизии фудшеринг носит социальный характер: пищу отдают нуждающимся — пенсионерам, людям, которые просят милостыню, и малообеспеченным семьям.
Жительница Бишкека Нургуль Осмонова и ее друзья стали заниматься фудшерингом больше года назад. Девушка работает программистом в иностранной компании, а в свободное время раздает еду на улицах киргизской столицы.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан встретился с Нургуль и снял видеосюжет о том, как происходит раздача еды.
Нургуль и ее единомышленники сотрудничают не только с крупными торговыми марками. Часто к ним обращаются простые граждане, которые просят забрать и раздать еду, оставшуюся после праздников.
"Недавно нас попросили забрать шорпо, боорсоки и мясо. Мы забрали, потом ездили — раздавали… Многие удивляются тому, что за еду не надо платить, и пытаются все-таки дать нам денег в знак благодарности", — рассказала Осмонова.
В прошлом году активисты раздали около 300 килограммов еды. Они призывают всех сограждан следовать этому примеру и делиться продуктами, вместо того, чтобы выбрасывать.
Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>
РИА Новости: последние новости
В Александровском саду откроют сезон концертов "Военные оркестры в парках" Не халтура, а чумара: чем еще удивит Казань Главный дирижер ВС России Маякин поздравил ветеранов с Днем Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века12
Нагиев рассказал о смешных заработках1
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение