Ещё
Только праздник испортили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Только праздник испортили 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Многодетная мать из Покрова Виктория Филиппова была сегодня приятно удивлена, когда утром на ее телефон раздался звонок из администрации города с просьбой прийти в назначенный час для получения подарков в честь празднования Дня семьи, который отмечается сегодня.
Отмечу, что у Виктории семеро детей. Старшему сыну — 17, младшей — три годика. Виктория была поражена, что в администрации города ее семью решили поздравить с праздником.
Виктория рассказывает, что пришла в приемную мэра Покрова, в которой ее ждал первый заместитель главы администрации города Денис Рогов в окружении местного телевидения.
«Рогов поздравил меня с этим праздником, о котором я узнала от него. Сказал, чтобы наша семья продолжала в том же духе, чтобы дети росли крепкими и здоровыми. Под прицелами камеры мы с ним сфотографировались. Он вручил мне пакет, и я ушла», — рассказывает Виктория.
Придя радостной домой, Виктория не ожидала увидеть в пакете обыкновенную вазу из магазина с фиксированной стоимостью продукции. Не на такой подарок рассчитывала мать семерых детей от администрации города.
«Только праздник испортили», — сообщила Виктория.
Конечно, дареному коню в зубы не смотрят, но администрация Покрова могла бы тщательнее подойти к выбору подарка для многодетной семьи.
ТВ-МИГ: последние новости
В два раза длиннее В Суздале решают, что делать с библиотеками Высокие технологии сохранят жизни младенцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века12
Нагиев рассказал о смешных заработках1
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение