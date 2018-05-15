Только праздник испортили

Многодетная мать из Покрова Виктория Филиппова была сегодня приятно удивлена, когда утром на ее телефон раздался звонок из администрации города с просьбой прийти в назначенный час для получения подарков в честь празднования Дня семьи, который отмечается сегодня.

Отмечу, что у Виктории семеро детей. Старшему сыну — 17, младшей — три годика. Виктория была поражена, что в администрации города ее семью решили поздравить с праздником.

Виктория рассказывает, что пришла в приемную мэра Покрова, в которой ее ждал первый заместитель главы администрации города Денис Рогов в окружении местного телевидения.

«Рогов поздравил меня с этим праздником, о котором я узнала от него. Сказал, чтобы наша семья продолжала в том же духе, чтобы дети росли крепкими и здоровыми. Под прицелами камеры мы с ним сфотографировались. Он вручил мне пакет, и я ушла», — рассказывает Виктория.

Придя радостной домой, Виктория не ожидала увидеть в пакете обыкновенную вазу из магазина с фиксированной стоимостью продукции. Не на такой подарок рассчитывала мать семерых детей от администрации города.

«Только праздник испортили», — сообщила Виктория.

Конечно, дареному коню в зубы не смотрят, но администрация Покрова могла бы тщательнее подойти к выбору подарка для многодетной семьи.