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Милонов предлагает ввести для жителей мегаполисов летний дресс-код
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Милонов предлагает ввести для жителей мегаполисов летний дресс-код 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Виталий Милонов полагает, что жителям крупных городов России непозволительно появляться на улицах в полуобнаженном виде. Как пишет «Русская планета», депутат уже подготовил соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях.
Он подчеркнул, что, к примеру, появление на Невском проспекте в плавках является недопустимы. По его мнению, россияне, которые могут позволить себе такой «выход», очевидно, испытывают проблемы с воспитанием. Ликвидировать их, по мнению Милонова, может только закон.
Как отмечает ТАСС, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к властям Санкт-Петербурга с просьбой поддержать привлечение российского тренера в качестве наставника футбольного клуба «Зенит».
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