Милонов предлагает ввести для жителей мегаполисов летний дресс-код

Виталий Милонов полагает, что жителям крупных городов России непозволительно появляться на улицах в полуобнаженном виде. Как пишет «Русская планета», депутат уже подготовил соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях.

Он подчеркнул, что, к примеру, появление на Невском проспекте в плавках является недопустимы. По его мнению, россияне, которые могут позволить себе такой «выход», очевидно, испытывают проблемы с воспитанием. Ликвидировать их, по мнению Милонова, может только закон.