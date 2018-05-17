Милонов предложил штрафовать горожан за прогулки в полуобнажённом виде

Начало мая оказалось для Петербурга рекордным: температурные максимумы не устояли, погода оказалась жарче, чем за всё время наблюдений. И изнывающие от духоты горожане принялись разоблачаться. Некоторые переусердствовали, выставляя на обозрение свои голые торсы и одеваясь, будто на пляж.

Подобное поведение давно уже вызывает гнев депутатов. В позапрошлом созыве Заксобрания за соблюдение уличного дресс-кода выступала Елена Бабич , в прошлом созыве эстафету подхватил Виталий Милонов , предложивший штрафовать тех, кто разделся сверх меры. Сейчас Милонов, будучи депутатом Госдумы , решил придать своей инициативе федеральный масштаб.

«Пляжный наряд уместен только в одном месте — на пляже, — заявил депутат. — Не на Тверской улице, не на Невском проспекте, не в музее или общественном транспорте. Противно смотреть, как люди оскорбляют своим внешним видом окружающих, не желающих смотреть на чужие жирные бока. В данной связи вынужден по многочисленным просьбам нормальных людей вернуться к реализации своей инициативы — будем штрафовать полуголых хамов в городах. Готовим поправки в КоАП».

«В одежде проявляется уважение человека к окружающим, это вопрос воспитания, — уверен специалист по этикету Иван Арцишевский. — Поэтому нужно не наказывать, а воспитывать. Человеку должно быть стыдно выглядеть неприлично. И здесь Петербург должен показывать пример. Разумеется, в любом городе ходить голышом не подобает, но Петербург — город особый, на него в этих вопросах равняются как минимум в России».

Между тем в законодательстве пока не прописано никаких норм относительно внешнего вида. До сих пор это регулировалось на уровне приличий: ещё недавно полуголый гражданин чувствовал себя неуютно, на него смотрели косо, делали ему замечания.

«Сейчас это демонстрация своего «я», человек с голым торсом так себя позиционирует, — считает Арцишевский. — И относиться к нему надо именно как к человеку с голым торсом. Это эффективнее штрафа».