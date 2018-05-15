В Подмосковье дворник вернул киногруппе «Ералаша» потерянное оборудование

Сюжет, достойный экранизации, произошел с воспитанниками люберецкой киношколы «Ералаш». Они забыли в одном из городских дворов кофр с дорогостоящей аппаратурой, однако пропажу нашел дворник и тут же поспешил вернуть юным дарованиям ценную технику.

Как стало известно «КВ», курьез случился на улице Смирновская возле дома, где проходили съемки короткометражного фильма «Марли». Эта кинолента о краже французского бульдога должна стать конкурсной работой для студии «Ералаш» в Люберцах. Целый день съемочная группа провела на детской площадке, успев познакомиться с местным дворником Хусаном. По словам режиссера Владимира Панжева, снимавшего фильм, 37-летний гастарбайтер, который практически ни слова не понимает по-русски, даже оказал им важную услугу — дал свою метлу. А когда бригада вернулась на студию, ребята поняли, что забыли на площадке кофр, где лежали 2 видеокамеры, объективы, линзы и фильтры на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Вся съемочная группа тут же бросилась искать пропажу — и тут же выяснила, что дворник Хусан сам разыскивает киношников.

Правда, при общении с уроженцем Таджикистана произошла забавная заминка. Когда режиссер спросил его по телефону, что именно он нашел: «Может, технику?» — Хусан ответил: «Нет». И продолжал отрицать такие слова, как «аппаратура», «кофр», «камеры» и «приборы». Только когда оператор назвал слово «вещи», дворник произнес уверенное «да». К счастью, «вещами» и оказалась та самая заветная аппаратура.

Обретя свое имущество, актеры «Ералаша» начали спрашивать Хусана, чем они могут отблагодарить его за добрый поступок. От денег и алкоголя мужчина отказался. А вот на слово «сладости» вновь отреагировал утвердительно, уверенно ответив «да».

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