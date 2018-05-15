Юные исследователи из Митина стали дипломантами городского фестиваля

Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Митина стали призерами городского фестиваля «Мир глазами юного исследователя». Олег Бовин получил диплом лауреата II степени, а Ян Собесский — диплом лауреата III степени.

— Пятеро воспитанников педагога Нины Анашиной представили четыре проекта: «Природные красители органического и неорганического происхождения», «Почему большие метеориты разваливаются в атмосфере Земли?», «Почему не падают высокие деревья и двуногие животные?», «Учим уроки играючи». Юные москвичи принесли свои изобретения, игры, модели и многое другое. Все вертелось, прыгало, жужжало. Участники рассказывали о своих изобретениях, показывали, как они работают. Все можно было трогать, щупать, слушать и даже что-то сделать самому. Наши ребята не только по несколько раз рассказали о своих проектах тем, кто интересовался, но и сами узнавали, спрашивали, — рассказали в администрации Дворца. (ср)