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Юные исследователи из Митина стали дипломантами городского фестиваля
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Юные исследователи из Митина стали дипломантами городского фестиваля 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Митина стали призерами городского фестиваля «Мир глазами юного исследователя». Олег Бовин получил диплом лауреата II степени, а Ян Собесский — диплом лауреата III степени.
— Пятеро воспитанников педагога Нины Анашиной представили четыре проекта: «Природные красители органического и неорганического происхождения», «Почему большие метеориты разваливаются в атмосфере Земли?», «Почему не падают высокие деревья и двуногие животные?», «Учим уроки играючи». Юные москвичи принесли свои изобретения, игры, модели и многое другое. Все вертелось, прыгало, жужжало. Участники рассказывали о своих изобретениях, показывали, как они работают. Все можно было трогать, щупать, слушать и даже что-то сделать самому. Наши ребята не только по несколько раз рассказали о своих проектах тем, кто интересовался, но и сами узнавали, спрашивали, — рассказали в администрации Дворца. (ср)
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