Численность населения российских городов к середине века вырастет на 3 млн человек и превысит 110,6 млн, несмотря на демографический кризис. Такие данные представил Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. По его прогнозам, сокращение населения страны будет наиболее остро ощущаться в селах. Число их жителей к 2050 году уменьшится в полтора раза, с нынешних почти 37 млн до 22 млн Для сравнения, численность населения сельской местности в РСФСР в 1950 году, с которого ООН ведет такую статистику, составляла 57,5 млн С тех пор она неуклонно снижалась из-за процесса урбанизации. Всего в России сейчас, по данным ООН, проживает около 144 млн человек.