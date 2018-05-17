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К 2050 году в России число жителей городов превысит 110 млн, села продолжат пустеть — ООН
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К 2050 году в России число жителей городов превысит 110 млн, села продолжат пустеть — ООН 

Авторадио 2 часа назад
Численность населения российских городов к середине века вырастет на 3 млн человек и превысит 110,6 млн, несмотря на демографический кризис. Такие данные представил Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. По его прогнозам, сокращение населения страны будет наиболее остро ощущаться в селах. Число их жителей к 2050 году уменьшится в полтора раза, с нынешних почти 37 млн до 22 млн Для сравнения, численность населения сельской местности в РСФСР в 1950 году, с которого ООН ведет такую статистику, составляла 57,5 млн С тех пор она неуклонно снижалась из-за процесса урбанизации. Всего в России сейчас, по данным ООН, проживает около 144 млн человек.
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